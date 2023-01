Jolanda Renga, figlia di Ambra, per la prima volta in tv, si racconta tra genitori e amore: ''Sono fidanzata''

La 19enne rivela: “Lui è una delle persone migliori che conosca”

Spiega il perché del video contro gli hater: “Quando ho visto i commenti ho pianto per un’ora”

Jolanda Renga, la figlia maggiore di Ambra Angiolini e Francesco Renga, è ospite per la prima volta in tv, a Verissimo. La 19enne si racconta con grande semplicità e dolcezza, parla del video postato contro gli hater, che, paragonandola ai genitori, le scrivevano: "Sei brutta”. Svela il rapporto con i genitori e il fratello più piccolo, Leonardo, 16 anni. Poi parla dell’amore e confessa: “Sono fidanzata”.

Jolanda pensa a quel che farà dopo la maturità e confida: “Scrivere mi piace da sempre, anche a scuola mi piacciono i temi. Mi piacerebbe diventasse il mio progetto di vita. Il mondo dei miei? Non è che non mi piaccia. Quello di mamma lo vedo lontano, perché sono troppo timida e forse non riuscirei a calarmi in determinati ruoli. Cantare invece mi è sempre piaciuto e sto studiando un'ora a settimana. Sarebbe un rischio per me tentare questa carriera, ma non è detto che non lo farò".

La ragazza è innamorata, lui è di poco più grande di lei. Jolanda svela: “E’ arrivato da pochissimo, come tutte le cose belle. Quando non lo cercavo è arrivato. Per me è perfetto, una delle persone migliori che conosco. Stare vicino a me non è sempre facile, lui non ha mai esitato”.

La 19enne ama moltissimo la sua famiglia

Sul video messaggio condiviso in cui ha deciso di replicare agli insulti, la Renga spiega: “Quel giorno mi sono svegliata e ho visto su Tiktok un video di un ragazzo in cui mi paragonava a mamma e papà. Nei commenti ho letto cose e ho pianto per un’ora. Poi ho preso il treno, sono andata da papà, ero giù, mi chiedevo come fare... Era una ferita che avevo già quella che mi dicevano di essere più brutta di mamma, altrimenti mi sarebbe scivolata addosso".

Da pochissimo è legata a un ragazzo poco più grande di lei

Jolanda ha voluto rispondere alle critiche feroci con una clip fatta senza pensarci su troppo: “Ho fatto il video di getto e l'ho pubblicato, senza chiedere un parere a nessuno e senza aspettativa. Dopo un quarto d'ora il mio telefono era inondato di notifiche, ringrazio chi mi ha ascoltato. Ma il fatto che qualcuno mi scrive: ‘In realtà sei bella’ mi rincuora fino a un certo punto. Non è un problema così grande in verità. Quello che mi ha fatto davvero bene è che mi hanno scritto tante donne, ringraziandomi per le cose che avevo detto. Questa è la vittoria più grande. Se ho aiutato anche solo una ragazza ho vinto”.

Dopo un'esibizione sul palco a Brescia col padre, Francesco Renga, Jolanda riceve dal fidanzatino un mazzo di rose rosse

Dopo l’intervista Jolanda a Brescia, durante un concerto, in occasione dell'evento Brescia Capitale della Cultura, sale sul palco e canta “Angelo” con il padre. Ad applaudirla c’è pure la madre. Ma non solo, anche il fidanzato è lì. Per lei arriva un mazzo di rose rosse e il tenero abbraccio con il suo amore.