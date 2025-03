''Sento più spesso Selvaggia che nostro figlio'': Laerte Pappalardo parla del rapporto oggi con l'ex moglie Lucarelli

Il 49enne si apre sul legame con la 50enne, con cui è stato sposato dal 2004 al 2007

I due sono genitori di Leon, che il 15 gennaio scorso ha compiuto 20 anni

Laerte Pappalardo ama la sua famiglia allargata. In tv, a La Volta Buona, parla del rapporto oggi con l’ex moglie Selvaggia Lucarelli. Il 49enne si apre. I due sono stati sposati dal 2004 al 2007: dalla loro relazione è nato Leon, che il 15 gennaio scorso ha compiuto 20 anni. “Sento più spesso Selvaggia che nostro figlio”, svela a Caterina Balivo. Il loro divorzio inizialmente fu abbastanza burrascoso...

La 50enne, ospite a Verissimo, parlando dell’ex coniuge, aveva detto: “Io e Laerte abbiamo un rapporto bellissimo, dopo 2-3 anni di rapporto conflittuale dopo la separazione. Non trovavamo una terra in cui incontrarci. Quando questa fase è finita, ci siamo ricordati cosa ci piaceva l’uno dell’altra e io gli voglio molto bene”. Emozionata aveva aggiunto: “Un po’ mi commuove parlare di lui. Io ho un buon rapporto con il mio ex perché ci vogliamo molto bene, riconosco le sue qualità. Ha senso di accudimento e di ironia, sono felice che Leon abbia preso dei pezzetti di questo… oggi siamo amici. C’è un grande affetto".

Il figlio di Adriano Pappalardo commenta le parole della scrittrice e blogger, alle sue spalle campeggia un'immagine che ritrae i due insieme al figlio, con loro i rispettivi attuali compagni. Tutti sorridono raggianti. “Quando si è giovani, si commettono tanti errori. Poi si arriva a un punto della vita in cui capisci gli sbagli. Ridevamo perché ci siamo uniti noi tra ex coniugi ma nostro figlio ci chiama una volta ogni tanto… La cosa bella è che ci sentiamo più io e lei che io con mio figlio. Questo è il bello delle famiglie allargate. Abbiamo capito le cose e siamo diventati amici. Io con lei, con i compagni. Questo mi apre il cuore”, dice. Lui è legato da tempo a Laura De Gaetano, la Lucarelli dal 2016 ha una relazione con Lorenzo Biagiarelli.

Anche la 50enne ha avuto per l'ex parole importanti

Laerte poi confida: “Le sue dichiarazioni? Mi ha commosso, non me l'aspettavo. Non mi hanno avvisato. L'ho vista volentieri e sono rimasto molto, molto colpito. Nella vita bisogna andare avanti, altrimenti rimani incastrato in vecchie cose. Bisogna liberarsi".