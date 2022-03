Leni Klum, la figlia 17enne di Heidi Klum e Flavio Briatore, in cover su Haper's Bazaar Germany: foto

Leni Klum posa in cover su Harper’s Baazar Germany nel numero di aprile. La figlia 17enne di Heidi Klum e Flavio Briatore condivide una copertina doppia insieme alla madre 48enne sul mensile. La rivista celebra così l’uguale bellezza delle due donne di età diversa.

Fascino ed eleganza a ogni età. Heidi, top model di successo amata in tutto il pianeta, un tempo angelo di Victoria’s Secret, oggi sposata con il chitarrista dei Tokio Hotel Tom Kaulitz, 39 anni, ha trasmesso alla sua primogenita, biondissima e intrigante quanto lei, una bellezza senza pari.

Le foto in cover le immortalano entrambe in primo piano, il duo evidenzia l’universalità della moda, che può rendere le donne favolose in ogni stagione della vita.

Leni segue le orme della mamma, ha detto di voler essere una modella già quando aveva solo 11 anni. Ha ottenuto la sua prima copertina da sola la scorsa primavera, su Glamour Germany, esattamente 20 anni dopo che Heidi è diventata la prima cover star del giornale. Prima, a dicembre 2020, era apparsa insieme alla madre sul numero gennaio/febbraio 2021 di Vogue Germany. “Sono così eccitata per la mia prima copertina! Mi sono divertita così tanto sul set, non potevo sognare inizio migliore”, aveva commentato la ragazza sul suo profilo social.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/3/2022.