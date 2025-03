Leonardo Tano, secondogenito di Rocco Siffredi, bacia la fidanzata di fronte a Fontana di Trevi: guarda

Il 25enne è sempre ‘in love’ con Giulia Cipriani, con cui era uscito allo scoperto a settembre scorso

La coppia nella Capitale romantica e appassionata: due teneri piccioncini

C’è sempre lei nel suo cuore, la ragazza con cui era uscito allo scoperto a settembre scorso. Leonardo Tano, secondogenito di Rocco Siffredi e Rosza Tassi, bacia la fidanzata Giulia Cipriani di fronte a Fontana di Trevi. Il 25enne condivide le foto nelle sue IG Stories: i due sono tenerissimi piccioncini.

Leonardo Tano, secondogenito di Rocco Siffredi, bacia la fidanzata di fronte a Fontana di Trevi

Leonardo va d’amore e d’accordo con Giulia, anche se, astro dell’atletica, a metter su famiglia non pensa. Lo dice chiaro e tondo a Icon, che gli ha regalato la cover del mese di febbraio in coppia col fratello maggiore Lorenzo, 28 anni. Quando gli si domanda se si immagini genitore, replica: “Non per il momento”.

Di lui Leo dice: “Ho ereditato la passione per l’atletica da mamma. Crescendo ho ottenuto buoni risultati, puntavo alle Olimpiadi. Poi un infortunio, ad agosto, mi ha costretto a uno stop. Ma sto lavorando per riprendermi bene. Avrò più tempo per la moda, anche per questo vivo a Milano da un anno”.

Leonardo non ha mai pensato di intraprendere la carriera nel porno del padre, spiega: “Per un periodo erano circolate voci sul fatto che io volessi seguire le sue orme, ci trovavano simili. Ma non ho mai pensato di intraprendere la sua carriera, per due motivi. C’è stato un momento, quando per la prima volta aveva deciso di smettere, in cui papà aveva provato ad allontanarci da quel mondo. Forse perché aveva dei dubbi su sé stesso e voleva tutelare anche noi. Ma poi pensa avere papà come regista e io come attore!”.

Sia lui che Lorenzo hanno però proprio Rocco come icona. Leo sottolinea: “Per me le icone sono papà e Mike Tyson. Entrambi affrontano crisi e risalite come fanno i veri campioni: con quel mix di sana cattiveria ed emotività che li fa ancora picchiare duro”.