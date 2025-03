''Benvenuto ottavo mese'': l’ex ballerina di 'Amici' Alice Bellagamba mostra il pancione ormai enorme

La ballerina 37enne si gode l’ultimo trimestre di gravidanza: aspetta con trepidazione il suo Brando

E’ stato un weekend illuminato dal sole di una giornata primaverile. Alice Bellagamba mostra il pancione ormai enorme sui social e scrive, felice: “Benvenuto ottavo mese”. Manca sempre meno alla nascita del suo maschietto, che si chiamerà Brando. L’ex ballerina di Amici ha fortemente desiderato questa gravidanza, la prima, col compagno Leonardo Plebani. Non vede l’ora di tenere il piccolo tra le sue braccia.

Il conto alla rovescia è partito da tempo. Alice ha tenuto informati i follower mostrando il ventre che via, via diventava sempre più prominente. A casa è quasi tutto pronto per l’arrivo della cicogna. Ogni oggetto che apparterrà al bimbo è stato personalizzato: ha persino dei cestini particolarissimi fatti a mano dove poter mettere creme e altro con su scritto il nome del bebè.

La Bellagamba è davvero raggiante: la data presunta del parto è fissata per il prossimo 20 maggio. La 37enne e Plebani, coppia da quattro anni, sono pronti a essere genitori presenti e amorevoli. Sportiva e sempre in movimento, la danzatrice si tiene in forma con uno specifico allenamento per mamme in dolce attesa, così da essere piena di energia positiva e farsi del bene, anche col pancione.