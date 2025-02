''Lì ho capito tutto il bene che ci lega'': Antonella Mosetti rivela il dolce gesto dell’ex compagno Aldo Montano dopo la morte di suo padre

La showgirl a dicembre ha perso l’amato genitore

Ospite di ‘Storie di donne al bivio’ ha raccontato il gesto fatto dal suo famoso ex fidanzato

Antonella Mosetti ha rivelato il bellissimo gesto che ha fatto l’ex compagno Aldo Montano, 46 anni, dopo la morte di suo padre.

La showgirl 49enne, ex volto di ‘Non è la Rai’ e tanti altri programmi tv, all’inizio dello scorso dicembre ha perso l’adorato genitore, venuto a mancare dopo un lungo ricovero in una RSA a Roma.

Antonella Mosetti, 49 anni, ha raccontato a Monica Setta il bellissimo gesto che ha fatto Aldo Montano, suo ex compagno per 7 anni, dopo la morte di suo padre lo scorso dicembre

Ospite del programma ‘Storie di donne al bivio’, Antonella ha raccontato a Monica Setta quanto l’abbia commossa un messaggio arrivato dall’ex schermidore toscano, a cui è stata legata sentimentalmente per ben 7 anni.

“Aldo mi ha mandato un messaggio pazzesco, da lacrime vere, lunghissimo. Lì ho capito tutto il bene che ci lega, perché siamo anche cresciuti insieme”, ha raccontato.

“Quando ti ami ti vuoi bene per tutta la vita. C’è stima e c’è affetto”, ha sottolineato.

Antonella, che oggi è single, è poi tornata a parlare del suo lavoro su una nota piattaforma hot online.

“Quando ricevo richieste troppo hot, non le faccio. Se invece mi vuoi vedere come in un calendario, o vuoi un messaggio personalizzato, lo posso fare”, ha spiegato.

I ricavi non sono eccezionali, ma lei è soddisfatta: “Guadagno molto meno rispetto alla televisione. 20mila euro al mese? No… molto meno”.

“Con la tv all’epoca si guadagnava tantissimo, non è paragonabile minimamente. Gli uomini pagano tanto per avere rapporti (cosa che ovviamente lei non fa, ndr), non per ricevere una foto o un video…”, ha chiosato.