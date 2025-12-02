''L’avevo appena incontrato'': Licia Colò ricorda l’ex compagno Nicola Pietrangeli scomparso a 92 anni e svela che…

“Dopo tanti anni provavamo ancora un grande affetto e rispetto”

La conduttrice 63enne e l’ex tennista sono stati legati per ben sette anni dal 1987 al 1994

Licia Colò ricorda l’ex compagno di vita Nicola Pietrangeli, scomparso ieri, 1 dicembre, all’età di 92 anni. “L’avevo appena incontrato”, svela al Corriere della Sera la conduttrice. La 63enne e l’ex tennista sono stati legati per ben sette anni dal 1987 al 1994.

Licia ha saputo della morte dello sportivo casualmente: “L’ho scoperto dai messaggi che ho trovato sul cellulare quando l’ho riacceso, ieri, appena sono atterrata a Fiumicino. Arrivavo da tre giorni al Sondrio Festival, ero partita da Milano al mattino presto, non sapevo niente. E' stato uno choc”.

Sapeva dalle parole del figlio di Nicola, Marco, che Pietrangeli stava molto male. Lei, però, lo aveva rivisto da pochissimo: “Ero andata a trovarlo a casa la settimana scorsa. Filippo e Marco, i figli, gli sono stati vicini tantissimo, con un affetto enorme. Quel giorno abbiamo pranzato tutti insieme, con un bel piatto di spaghetti al pomodoro che ha mangiato anche lui, spiritoso come sempre”. Si era ripromessa di andare nuovamente da lui prestissimo.

La Colò svela di aver trovato “perfettamente presente”. Pietrangeli nelle interviste spiegava sempre di non comprendere fino in fondo perché con lei fosse finita. Licia dice: “Eh, ma le storie come nascono, finiscono, non c’è un motivo. La cosa bella è che dopo tanti anni provavamo ancora un grande affetto e rispetto l’uno nei confronti dell’altra. Anche mia figlia lo ha conosciuto e ci siamo fatti tante risate insieme. E’ una grande perdita per i moltissimi che gli hanno voluto bene”