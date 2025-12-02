A La Volta Buona la 60enne non risparmia la giurata del dancing show di Rai1

Già qualche settimana fa aveva detto la sua sullo scontro tra la 51enne e la 68enne

Vladimir Luxuria non ha alcun timore di dire la sua. Entra nella querelle tra la Lucarelli e la d’Urso a Ballando e punge Selvaggia: “Barbara l’ha asfaltata”. A La Volta Buona la 60enne non risparmia la giurata del dancing show di Rai1. Già qualche settimana fa aveva detto la sua sullo scontro tra la 51enne e la 68enne.

''L’ha asfaltata'': Vladimir Luxuria entra nella querelle tra la Lucarelli e la d’Urso a Ballando e punge Selvaggia

Luxuria poco tempo fa sulle tensioni tra Selvaggia e Barbara aveva detto: “Lei dice che Barbara d’Urso è trash, ma andava nelle sue trasmissioni come concorrente e ospite”. Ora, a proposito dell’ultima ‘lite’ tra le due, lancia frecciate alla scrittrice, opinionista e blogger.

“I giurati spesso possono essere duri, però dipende da come reagisci alla giuria, perché per esempio di Barbara d’Urso, rispetto a Selvaggia Lucarelli, che è fondamentale per Ballando con le stelle con le sue battute anche salaci, ha avuto la meglio. Barbara D’Urso ha asfaltato la Lucarelli la penultima volta. Infatti nell’ultima puntata Selvaggia è stata molto cauta e non ha detto molte cose”, sottolinea Vladimir.

A La Volta Buona la 60enne non risparmia la giurata del dancing show di Rai1

Poi Luxuria si rivolge al tribuno del popolo della trasmissione di Milly Carlucci: “Anzi, faccio un appello a Matteo Addino, che spesso viene preso di mira da Selvaggia sul look, lei gli fa credere che il suo look esagerato lo rende meno credibile come giurato, mentre è un grande coreografo. Anche a Matteo Addino dico, reagisci quando Selvaggia, non startene sempre zitto, rispondile!“.