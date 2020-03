Lodovica Comello mamma: è nato Teo

Lodovica Comello è mamma: è nato Teo. La cantante, attrice e conduttrice lo annuncia sul social. Saluta il suo primo figlio, una benedizione, e scrive: “Siamo vivi, stravolti e felici. Teo è in tipino simpatico e ciuccione”. Poi ringrazia i follower per i tanti messaggi ricevuti: “Grazie a tutti per i mille messaggi d’amore. Ci sentiamo molto fortunati”.

Lodovica Comello a 29 anni abbraccia il suo piccolo Teo. E’ al settimo cielo insieme al marito, il produttore argentino Tomas Goldschidt, che ha sposato l’1 aprile 2015 a San Daniele del Friuli, città natale dell’ex star della Disney, con rito civile.

Il parto è andato bene, Lodovica Comello è felice. Solo pochi giorni fa, commentando il difficile momento legato all’emergenza Coronavirus, a Vanity Fair aveva detto: “E’ un momento assurdo per dare alla luce un bambino. A tratti sembra una barzelletta: se me l’avessero raccontato due mesi fa non ci avrei creduto, invece è tutto reale, così come è reale il fatto che non abbiamo molte alternative per andare avanti”.

Poi aveva aggiunto: “Se sono spaventata? Io e mio marito, dopo un momento di sconforto, abbiamo accettato serenamente l’idea che al momento del parto dovremo mantenere la calma e fare affidamento unicamente sulle nostre forze: niente famiglia in visita e nessuna nonna a insegnarci come si fa. Saremo da soli. Ma sarà come un corso accelerato per genitori. So che ne usciremo vincitori perché l’istinto e l’amore che ci ricopriranno appena avremo il nostro bambino fra le braccia sarà più forte di qualsiasi epidemia".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 17/3/2020.