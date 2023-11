Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, parla del rapporto con l'insegnante di Ballando Lucrezia Lando: ''Ci siamo già baciati, vorrei portarla a…''

Il 27enne con la danzatrice 24enne a La Volta Buona, da Caterina Balivo

I due sono stati pizzicati da Simona Izzo e Rossella Erra mentre si scambiavano baci…

A detta di tutti sono la prima coppia anche nella vita. Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi, parla del rapporto con l'insegnante di Ballando con le Stelle Lucrezia Lando. Il 27enne e la 24enne vanno insieme a La Volta Buona da Caterina Balivo. Simona Izzo e Rossella Erra in tv, proprio nello stesso programma, avevano svelato di averli pizzicati fuori dagli studi mentre di baciavano. Il ragazzo conferma: “Ci siamo baciati, è vero. Vorrei portarla a Budapest”.

La Balivo vuole saperne di più. Incalza Lorenzo sulla liaison appena iniziata con la Lando. “Se mi piace? Sì, in realtà perché no? L’ho già baciata sì, è successo”, racconta lui, visibilmente imbarazzato. Poi si sbottona un po’ di più. “Mi piacerebbe portarla in un posto romantico a Budapest, dove vivo. E’ un posto rialzato, dove si vede la città. Potrebbe scattare qualcosa”, aggiunge.

Caterina incalza i due: vuole saperne di più sulla loro liaison

Per la sua maestra di ballo Tano ha solo grandi lodi: “Lucrezia è fantastica devo dire, di lei mi ha colpito la sua sincerità, è molto vera. Non mi aspettavo di trovare una persona così in questo mondo, per me è un respiro di aria fresca”. Lucrezia lo ascolta in silenzio. Lei vuole rimanere con i piedi per terra in questa storia. “Se stiamo davvero insieme? Siete troppo curiosi, io sono molto riservata e non rilascerò mai commenti. Lasciamolo dire agli altri che ci hanno visto…”, sottolinea.

La neo coppia in camerino con la conduttrice

La Erra sulla neo coppia aveva detto: “Avrò fatto anche violazione della privacy, ma quando io vedo le persone felici non mi trattengo e non riesco. Io li ho visti domenica sera che stavano insieme al ristorante. Stavo in albergo, sono uscita e li ho visti benissimo. Ho visto due che si baciavano e sono tornata indietro”. La Izzo aveva ribadito: “Li ho visti anch’io. Li ho beccati fuori dagli studi che si baciavano. Sono molto belli insieme e non è spettegolare questo, stiamo dicendo solo la verità”.