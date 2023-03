L’ex tronista 30enne deve lasciarla andare a bruciapelo: non se l’aspettava

Lui ammette: “Abbiano dormito insieme dopo un anno e mezzo: ho avuto molte tentazioni”

Luca Onestini è preso da Ivana Mrazova. Il 30enne potrebbe ancora essere innamorato della ceca, con cui è stato insieme per 3 anni e mezzo: la loro storia è finita nel 2021. La modella lascia la Casa del GF Vip, è la prima tra gli ‘ex’ entrati al reality a farlo. Il ragazzo non trattiene le lacrime nel vederla andare via.

Luca Onestini ancora innamorato di Ivana Mrazova? Lei lascia la Casa del GF Vip, lui non trattiene le lacrime

Signorini comunica a bruciapelo a Ivana che deve uscire dalla porta rossa, la notizia giunge del tutto inaspettata. L’ex tronista cade nello sconforto: i due si baciano. Sui social molti vorrebbero fossero di nuovo una coppia.

La modella e l'ex tronista si baciano

“Mi piacerebbe restare ma se devo lasciare la Casa va bene. Luca resta una delle persone più importanti della mia vita. Sono felice di essere venuta qua per ritrovarlo”, dice la Mrazova.

Il 30enne è triste nel vederla andare via e piange

Luca desidera che resti. Non lo nasconde ad Alfonso. Poi racconta: “Abbiamo dormito insieme dopo un anno e mezzo. Per lei era un po’ come la prima volta, per me era come se fossero passati 5 giorni dall’ultima volta insieme. Se ho avuto qualche tentazione? Molte…".

Luca promette che fuori si rivedranno e decideranno insieme se provare a riprendere la loro storia

La speranza di Luca, quella di avere accanto Ivana fino alla fine del reality, si vanifica poco dopo. Il conduttore comunica alla ragazza che deve andarsene. Onestini l’abbraccia forte, le dà anche un bacio a stampo sulle labbra. Si stavano ritrovando e volevano avere del tempo in più. Signorini gli domanda se ci sia una possibilità per loro di tornare insieme. Luca con gli occhi lucidi promette: “Le nostre vite torneranno a incrociarsi di nuovo. Non so che cosa accadrà fuori ma ci ritroveremo. Poi decideremo insieme”.