Durante un’immersione subacquea per il 38enne una brutta disavventura

La sua fuga esotica con la fidanzata quasi 35enne si è trasformata in un incubo

Luigi Mario favoloso si mostra sui social steso su un letto di un Pronto Soccorso, ha la gamba vistosamente fasciata. "Mi ha salvato Elena Morali”, svela. E’ stato ricoverato in ospedale nelle Filippine, dove si trovava in vacanza con la fidanzata quasi 35enne. Spiega perché è lì: è stato punto da un serpente velenoso.

''Mi ha salvato Elena Morali'': Luigi Mario Favoloso ricoverato in ospedale nelle Filippine, ecco perché

Tutto è accaduto durante un’immersione subacquea: il suo viaggio esotico così ha rischiato di diventare un incubo. Lo ha morso Krait dal labbro giallo, uno dei serpenti marini più letali. “Mi sono sentito più volte sfiorare il tallone e il polpaccio e ho pensato si trattasse di alghe, il mio errore è stato quello di non guardare e scalciare più volte, fino a che non ho sentito come un ago performarmi la pelle”, racconta.

Il 38enne durante un'immersione è stato morso da uno sei serpenti marini più letali, il Krait dal labbro giallo

Favoloso posta un video registrato dalla GoPro della compagna Elena Morali in cui si vede il serpente. “Rivedendo questo video - scrive nel post su Instagram - si sente anche la voce di un uomo che prova ad avvisarmi della presenza di un secondo serpente, ma io oltre a non aver guardato, perché concentrato su quello che avevo avanti, non ho neppure sentito nulla”.

A salvarlo è stato Elena: “Mi ha aiutato ad uscire dall'acqua e messo su un Tuk Tuk che mi ha portato in un ospedale in meno di 7/8 minuti”. Poi spiega: “Nelle ultime 48 ore, mi hanno rimesso in sesto! Per fortuna, mi è stato somministrato tempestivamente un antidoto, quindi non è ancora arrivato il momento di sbarazzarsi di me!”.

Ora va già molto meglio, dopo la somministrazione dell'antidoto

Nelle Storie Luigi a distanza di un giorno aggiorna i follower: “Come mi sento? Veramente bene, ma avverto due differenze. Ho una fame allucinante: mangerei qualsiasi cosa. Ciò che mi stupisce è essere tornato a fare sogni nitidi, a colori, che ricordo chiaramente. Non so se siano le conseguenze del veleno, dell’antidoto o dell’esperienza. Ma non è più così male”.