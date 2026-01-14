L’ex Miss Italia per la necessità del ruolo appare invecchiata nel film di Checco Zalone “Buen Camino”

La 50enne parla degli anni che passano e della nuova stagione dell’esistenza a cui nessuna può sottrarsi

Martina Colombari parla del suo ruolo, visibilmente invecchiata per necessità, nel film campione d’incassi di Checco Zalone, Buen Camino. L’ex Miss Italia 50enne nella lunga intervista a La Stampa svela come vive la menopausa. “E’ un momento sgradevole per ogni donna”, sottolinea.

''E’ un momento sgradevole per ogni donna'': Martina Colombari svela come vive la menopausa

“A nessuno piace invecchiare. La menopausa è un momento sgradevole per ogni donna - spiega Martina - L’importante è viverla come un’altra fase della vita. Può rivelarsi una seconda giovinezza. Tenere il corpo in forma non è finalizzato alla bellezza, ma è investire sul proprio futuro”. La Colombari si rifà a Ballando con le Stelle, dove ha mostrato la sua bellezza e il suo valore e non è stata l’unica: “Eravamo tutte over 40, tutte in forma, non per essere belle ma per reggere ritmi che richiedono salute ed energia”.

Rivedersi ‘ingrigita’ per la parte è stato come proiettarsi verso il futuro per Martina. Si è trovata molto simile alla mamma. Chiarisce: “Come scoprire la Martina che sarò a 60-70 anni. Ma soprattutto ho visto mia madre Delfina: mi somiglia moltissimo. L’unica differenza sono i capelli, che lei porta sempre raccolti. E’ stato come vederla al mattino appena sveglia, l’unico momento in cui li tiene sciolti”.