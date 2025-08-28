La madre di Wanda Nara è diventata cittadina italiana! Nora Colosimo firma orgogliosa i documenti in Sicilia: guarda

La 57enne ha concluso il percorso e ha finalmente realizzato il suo sogno

Nora Colosimo firma orgogliosa i documenti in Sicilia: la madre di Wanda Nara è diventata cittadina italiana. L’account ‘Cittadinanza per te’ mostra la donna fiera di aver realizzato finalmente il suo sogno. L’ha aiutata nel percorso. Nel post che accompagna le foto si legge: “Nuova cittadina italiana!!!!! Congratulazioni. Obiettivo raggiunto. Grazie per tutto quello che abbiamo condiviso!! Un grande piacere averti accompagnato in questo cammino fino all'ottenimento della tua cittadinanza. Auguri !!!”.

La 57enne, a sua volta, suo suo profilo Instagram, sottolinea: “Non sono una che scrive, oggi merita! E’ una mattina così speciale per me, che non dimenticherò mai. Grazie infinite Maria Rosa, Mary per coloro che ti amano tanto, questo è stato un compito arduo che all'inizio ho rifiutato, ma poi ho accettato. Oggi finalmente sono una Cittadina Italiana e il mio cuore scoppia di emozione, spero che tu mi stia guardando ce l'abbiamo fatta! Grazie nonno Francesco Colosimo, ora nipote e nonna italiana sono. Grazie grazie grazie”. Ha avuto la showgirl e l’altra figlia Zaira da Andrés Nara: si sono separati giovanissimi.

In effetti il padre di Nora, nonno materno di Wanda, era di Colosimi, paesino della Calabria. A lui aveva dedicato la vittoria con Pasquale La Rocca di Ballando con le Stelle. Negli anni Trenta del Novecento molti colosimari, per lo più agricoltori, emigrarono in Argentina. Tra questi, come aveva fatto sapere il sindaco del borgo sud-cosentino, Francesco Colosimo.