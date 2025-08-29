Melissa Satta incinta? I gossip si fanno sempre più rumorosi dopo la condivisione di questa foto: aspetta un figlio da Beretta? Guarda

Dopo i rumor sul web lei posta uno scatto che parrebbe avvalorare la cicogna in volo

Prima i rumor di gravidanza hanno riempito il web. Ora arrivano i commenti degli utenti a ipotizzare la cicogna in volo. Melissa Satta è incinta? I gossip si fanno sempre più rumorosi dopo la condivisione di una foto condivisa dall’ex velina. Aspetta un figlio dal fidanzato Carlo Beretta?

La showgirl sul suo profilo Instagram posta una serie di scatti per raccontare le sue vacanze. “Foto degli ultimi giorni di agosto”, scrive. E’ la prima a far pensare alla gestazione, quella in cui l’amica Barbara Petrillo le cinge ad altezza ventre con un braccio. Melissa, nonostante l’abitino corto svasato, per molti follower avrebbe una leggera rotondità sospetta…

“Incinta al cento per cento”, sottolinea una sua fan. E ancora: “In arrivo un dolce bebè?”; “Secondo me Melissa è in dolce attesa”; “Melissa sei in dolce attesa: arriva la bambina”; “Auguri Melissa. Speriamo arrivi la femminuccia”; “Quella mano dolce di Barbara lì su quella pancina mi sa tanto di dolce attesa”. E così via.

La Satta e Beretta, 28 anni, stanno insieme da poco più di un anno. Il loro rapporto è diventato ogni giorno più serio e importante. Lei è stata accolta con gioia dalla famiglia dell’imprenditore, che adora Maddox, 11 anni, il figlio che Melissa ha avuto dall’ex marito Kevin Prince Boateng. Il ragazzo non ha mai parlato finora del loro legame, lei invece più volte ha sottolineato di desiderare un altro pargolo nelle interviste. E il sogno potrebbe essere già realtà, chissà…