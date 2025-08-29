Benedicta Boccoli e il comico Maurizio Micheli si sono sposati dopo ben 28 anni d'amore! La foto della cerimonia civile: guarda

Ieri, 28 agosto, sono andati in Comune in gran segreto per le nozze: l’annuncio sul social

Completo blu per l’artista 78enne, Camicetta romantica in pizzo per l’attrice 58enne e sotto semplici jeans

In tv aveva smentito i fiori d’arancio, dopo un’indiscrezione del settimanale Chi. “Ma no, che matrimonio, è troppo presto! In fondo abbiamo solo 136 anni in due, c'è tempo”, aveva detto ironicamente. E invece il sì c’è stato. Benedicta Boccoli e il comico Maurizio Micheli si sono sposati dopo ben 28 anni d’amore, anche se vissuti in case separate. La foto della cerimonia civile la posta l’attrice 58enne, che posa con l’artista 78enne. “Dopo solo 28 anni di prova…le nozze! Forse c’era ancora tempo, chissà… Micheli appena firmato ha detto:’L’unica cosa che mi preoccupa è la prima notte di nozze!’”, scrive lei raggiante, confermando l’unione.

Benedicta per il grande giorno ha indossato una romantica camicetta in pizzo bianca e sotto semplici jeans. Micheli ha scelto invece un completo blu con camicia bianca e cravatta in tono. Con loro in Comune c’erano gli amici più stretti e, immancabile, Brigitta, l’amata sorellina 53enne della sposa.

“E’ stata una giornata molto carina - commenta Benedicta nelle sue Stories - Una mia amica, un’attrice che si chiama Gaia De Laurentis, mi ha mandato un messaggio molto figo, perché mi ha fatto riflettere. Mi ha detto: ‘Ma che bello che vi siete sposati! Di solito le persone dopo 28 anni si lasciano… Voi invece dopo 28 anni vi siete sposati’. Ecco, questo è il senso di questa giornata”.