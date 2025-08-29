''Mi sono innamorato'': l'attore Saul Nanni confessa di essere cotto di Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci, le sue parole

- Il 26enne parla del rapporto con la 20enne, nato circa due anni fa sul set
Non riesce a rimanere con la bocca cucita durante una diretta con Cosmopolitan. Saul Nanni confessa di essere cotto di Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel. “Mi sono innamorato”, ammette il 26enne. E’ legato alla 20enne da circa due anni. Si sono conosciuti mentre giravano la serie Netflix “Il Gattopardo”, ad aprile 2023. A ottobre dello stesso anno è cominciata la loro relazione.
A Venezia 2025 presenta “La Gioia", film di Nicolangelo Gelormini. Si collega via Zoom da Parigi. “Ormai sono sempre qui, è la casa di Deva e Monica”. Sui famosissimi suoceri ammette: “Sembra un sogno se visto da fuori. Per me nel quotidiano sono la mamma e il papà della mia fidanzata”.
“Ci siamo innamorati sul set”, racconta. Poi hanno viaggiato tanto insieme: “E’ stato bellissimo e siamo stati benissimo. Io partirei ogni 48 ore, gli incontri diversi sono la mia grande passione. Quando Deva sfilava per Dior e io di nascosto ho organizzato il resto: da Tokyo a Osaka, Kyoto, Kanazawa. Abbiamo preso un sacco di treni e alla fine, a Koyasan, abbiamo dormito nel monastero con i monaci buddisti, cucina solo vegana. Straordinario”, rivela l’attore.
“Grazie a Deva mi si è sbloccato un mondo musicale tutto nuovo”, aggiunge Nanni. Se gli si fa notare che la ragazza è sempre nei suoi pensieri, ammette: “Lo dice anche mia mamma. Eh, mi sono innamorato!”.