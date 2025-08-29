Beatrice Borromeo incinta in vacanza sullo yacht in Costa Azzurra: in gravidanza si gode il sole col suo Pierre Casiraghi in attesa della figlia

Ha spento 40 candeline lo scorso 18 agosto, Hola! edizione Argentina, la celebra

Lei e il marito, sposati dal 2015, sono già genitori di Stefano, nato nel 2017, e Francesco Carlo Albert, nato nel 2018

Vacanze dorate e profumo di dolce attesa per Beatrice Borromeo, che a 40 anni sfoggia il suo pancione da terza gravidanza con una grazia che solo lei sa avere. La bellissima giornalista e modella è stata paparazzata a bordo di uno yacht a Saint-Tropez, regina indiscussa di eleganza anche in mare aperto, fasciata da un costume animalier che esalta le forme della maternità con un tocco grintoso e super chic. Incinta e rilassata in Costa Azzurra si gode ogni momento della vacanza con il suo Pierre Casiraghi, come mostrano le foto pubblicate su Hola! Argentina.

Accanto a lei, come sempre, il marito, 37 anni, erede della dinastia monegasca e compagno inseparabile di questa favola moderna iniziata con le nozze nel 2015. La coppia ha già due bambini, Stefano, 8 anni, e Francesco, 7, che giocano spensierati mentre la mamma si gode il sole della Costa Azzurra. Ma la vera novità è che questa volta, secondo i bene informati, potrebbe arrivare finalmente una bambina, come riportato dalla sua amica giornalista Inga Griese: il fiocco rosa tanto atteso che renderebbe il quadro familiare ancora più perfetto.

Del resto, i sospetti erano nell’aria già a fine maggio, quando Beatrice aveva incantato tutti alla sfilata Dior Cruise 2026 a Roma, a Villa Albani Torlonia. Quel décolleté morbido e quelle forme leggermente più rotonde avevano fatto pensare a una dolce attesa, poi confermata dagli scatti che la rivista ha scelto di mettere in copertina.

Beatrice non rinuncia allo stile neppure in vacanza, trasformando il suo pancione in un accessorio glamour, con la sicurezza di una vera icona. Un mix di aristocrazia, maternità e moda che conquista ancora una volta la scena internazionale. Lei, ormai donna, continua a confermare il suo ruolo di icona di eleganza contemporanea.