''Non mi rendo conto di avere l'età che ho, mi guardo allo specchio e ringrazio'': Federica Panicucci felice del suo fisico a 57 anni, guarda

Federica Panicucci è felice del suo fisico a 57 anni: il tempo per lei sembra non passare mai. “Non mi rendo conto dell’età che ho, mi guardo allo specchio e ringrazio”, svela a Gente, che le regala la copertina del settimanale.

La conduttrice, che tornerà al timone di Mattino 5, ha un corpo da 10 e lode. I compleanni non le fanno ‘paura’. “Affronto tutto così intensamente, con entusiasmo, che non mi turba una candelina in più o in meno - confida - Sinceramente non mi rendo conto di avere l'età che ho, non vivo male il tempo che scorre e, se mi guardo allo specchio, ringrazio per quello che sono. Mi vado bene, ho un rapporto migliore con il mio corpo ed è svanita l'insicurezza di quando ero ragazzina e pativo le mie gambe troppo sottili”.

Federica spiega come si mantiene al top: “Tengo alla forma come specchio di un benessere a 360 gradi. Il rispetto per il mio corpo passa attraverso un allenamento soft che faccio a casa, camminate in riva al mare, che in estate non mancano mai, e cerco di mangiare equilibrato. Sono attenta, ma mi concentro anche su altro. Mi importa di più non lasciare nulla indietro, non sprecare nemmeno un istante, non privarmi delle cose che mi fanno stare bene. Quando la serenità traspare, rende tutto, compresi un sorriso e un viso, più luminoso. Sto vivendo una fase, un'estate così”. E aggiunge: “Piena d’amore”.

La Panicucci è partita con i figli avuti dall'ex marito Mario Fargetta, Sofia e Mattia, 19 e 18 anni, alla volta della Tanzania, per un safari. Poi è stata col compagno Marco Bacini alle Maldive. Tra di loro, insieme da 9 anni, non c’è alcuna crisi: “Nessuna! Basta che non postiamo sui social una nostra foto insieme che, ciclicamente, salta fuori la crisi, ma non lo siamo mai stati, non lo siamo e mi auguro di non vedere mai nubi nel nostro orizzonte. Il nostro legame è forte e quando stiamo vicini non sentiamo bisogno di altro. Lo slancio è quello dei primi tempi. Marco è il mio faro nella notte. E’ un uomo solido, serio, che mi accoglie giorno dopo giorno con amore incondizionato”.

I due non sentono più il bisogno di sposarsi: “Non c'è bisogno di un matrimonio per sigillare un amore. Ci siamo scelti come compagni di vita, siamo sempre insieme e questo è quel che conta. Al momento non pensiamo alle nozze, stiamo bene così. Ma chissà, nella vita mai dire mai”.

Nonostante la sua avvenenza, la presentatrice non si sente sexy: “Zero! Non mi sono mai vista così. Piuttosto mi trovo femminile, curata, attenta al look, ma la definizione di sexy penso non mi si addica”.