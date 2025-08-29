In un lungo post su Instagram la 27enne ringrazia l’equipe dei medici dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo

L’ex vincitrice del GF è stata operata lo scorso 20 agosto: tutto al momento procede benissimo

Si è sottoposta al delicatissimo intervento lo scorso 20 agosto e tutto procede benissimo. Martina Nasoni pubblica la prima foto dopo il trapianto di cuore. Il pensiero della ragazza è per la persona morta che gliel'ha donato. "Non conosco il tuo nome, ma…", scrive in un lungo post sui social.

Martina Nasoni pubblica la prima foto dopo il trapianto di cuore, il suo pensiero è per la persona morta che gliel'ha donato: ''Non conosco il tuo nome, ma…''

La 27enne, ‘la ragazza col cuore di latta’ di Irama, era affetta da cardiomiopatia ipertrofica. Vincitrice del GF 16 nel 2019, quando è arrivata la possibilità dell’operazione, non ha avuto dubbi. Nonostante la paura.

“In questi giorni sto toccando come mano la fragilità e la forza della vita. Voglio ringraziare tutta l’equipe di medici dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, che ha guidato questo viaggio con competenza e cuore, Donne e Uomini che con mani esperte e cuori immensi hanno reso possibile il miracolo. Non era solo un intervento, era un confine tra la vita e la morte, e loro lo hanno attraversato con me, guidandomi dall’oscurità verso la rinascita, con professionalità, estrema Umanità e sorrisi rincuorati”, sottolinea la Nasoni.

“Voglio ringraziare gli infermieri come Federica, Alice e Davide che, turno dopo turno, stanno vegliando su ogni mio respiro, asciugando paure, traducendo silenzi, facendo gesti e avendo attenzioni che vanno oltre il dovere: io a tutti voi devo la mia rinascita. Grazie a chi mi ha scritto, pregato e pensato: il vostro bene mi sta tenendo stretta in questi momenti così ancora difficili da superare”, prosegue Martina.

In un lungo post su Instagram la 27enne ringrazia l’equipe dei medici dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e chi ha permesso accadesse

E aggiunge: “Ma il mio grazie più grande va a chi mi ha donato il cuore. Non conosco il tuo nome, ma porto la tua storia dentro di me. Il tuo addio è diventato il mio inizio: una morte che ha acceso una vita. A te e alla tua famiglia, che nel dolore hanno scelto la generosità, devo ogni battito. Prometto di onorare questo dono: vivrò con gratitudine, cura e rispetto, terrò la luce accesa anche quando sarà difficile, e farò spazio alla bellezza, per due. Ogni passo che farò, ogni risata che tornerà, ogni traguardo che arriverà, saranno anche tuoi”.

La ragazza fa un importante appello: "Donare gli organi è il gesto più alto, il più puro, il più generoso che un essere umano possa compiere. E' decidere che dal proprio dolore possa nascere la speranza. E’ scrivere futuro anche quando il proprio si interrompe".

Tornerà dai proprio follower in maniera graduale: “A chi mi cura, a chi mi vuole bene, a chi non c’è più ma continua a vivere qui, tra le mie costole: grazie. Il mio cuore è nuovo, ma la riconoscenza è antica e non smetterò mai di parlarne. In quanto a me, non sono ancora pronta a tornare sui social, il percorso è ancora lungo, ma voi tutti, sappiate, che state illuminando il mio cammino. Vi ringrazio e vi abbraccio immensamente”.