L'ex velina Irene Cioni si gode la fine dell'estate col pancione: incinta al mare in attesa della seconda femminuccia, guarda

La sua è bella stagione da tenerissima dolce attesa. La seconda. Irene Cioni si gode la fine dell'estate col pancione. Sul social la 32enne condivide tante foto incinta al mare in attesa della seconda femminuccia, dopo Vittoria, nata il 15 gennaio 2020.

L’ex velina mostra le forme da mamma sognante sia col costume intero che col bikini. Racchiude tanta gioia nel cuore, che condivide con Giacomo, 14 anni più di lei, sposato dopo 8 anni insieme e una figlia lo scorso 26 aprile con una cerimonia romantica.

La toscana dovrebbe partorire a fine novembre

La showgirl, oggi insegnante di yoga e influencer, ha annunciato la gravidanza bis lo scorso giugno. “Eh già… La nostra famiglia cresce”, ha sottolineato in un post su Instagram. Poi ha pure svelato il sesso del bebè che porta in grembo. Lo ha fatto con un video in cui la primogenita sulla sabbia scriveva: “Sorellina sei il mio amore”. Irene aveva commentato: “Sarai una sorella maggiore fantastica”. La bimba dovrebbe venire al mondo alla fine di novembre.

Mostra le forme da mamma bis anche al tramonto

La Cioni ha trascorso l’estate tra Forte dei Marmi e la Costa Azzurra, sempre in famiglia. Finora non ha mai rivelato il cognome del consorte, a cui ha detto di sì in una chiesa in provincia di Pavia. E’ estremamente gelosa della privacy della coppia, nonostante ami condividere la cicogna quasi quotidianamente.