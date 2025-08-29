La 62enne chiarisce come nasce il legame con la Masullo, che il prossimo 18 settembre compirà 26 anni

“Con la maternità avevo chiuso. Nell’adozione non mi sono cimentata perché…”

Jo Squillo ripercorre la lunga carriera sulle pagine del Corriere della Sera. Parla anche del rapporto con la figlia ‘elettiva’, Michelle Masullo, che il prossimo 18 settembre compirà 26 anni. “La prima volta che mi ha chiamata mamma mi sono arrabbiata moltissimo”, rivela la 62enne.

''La prima volta che mi ha chiamata mamma mi sono arrabbiata moltissimo'': Jo Squillo parla del rapporto con sua figlia 'elettiva' Michelle

“Con la maternità avevo chiuso. Avevo provato un’inseminazione artificiale ma non andò in porto. La ginecologa mi disse in modo molto brusco che non avrei mai potuto avere figli. Ho accettato il mio destino. Nell’adozione non mi sono cimentata perché c’è un’ingiustizia incredibile e una burocrazia senza senso”, racconta Jo.

Non se lo aspettava, ma improvvisamente Michelle è arrivata nella sua vita. La Squillo confida quando è accaduto: “Poco dopo la morte dei miei genitori. Stavo e sto malissimo, mia sorella dice che devo andare in terapia… Avevo un mio spazio di moda dentro il programma Rai Detto Fatto. Lei mi faceva da modella. Lavorava sodo, andava avanti e indietro dal Friuli per due soldi, mi sono rivista molto in lei. L’accompagnavo in stazione, all’ostello… adesso viviamo insieme. La prima volta che mi ha chiamata mamma, dopo un mese che stava da me, mi sono arrabbiata moltissimo”.

La 62enne chiarisce come nasce il legame con la Masullo, che il prossimo 18 settembre compirà 26 anni

La conduttrice, cantante e giornalista fashion rivela il motivo per cui si è infuriata: “Non ero pronta. Ma lei non ha desistito, mi ha fatto capire che c’era per me questa possibilità… 'Un amore incredibile il nostro'". Michelle non andava d’accordo con la vera mamma: “All’inizio non è stato facile, c’è stata una rottura tra loro. Adesso Michelle sta capendo l’importanza di un buon rapporto anche con la sua mamma biologica”. Lei e la Masullo sono inseparabili: “La camomilla con la melatonina è il nostro rito serale. E le coccole la mattina. Con lei mi sono concessa di essere tenera”.