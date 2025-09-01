''Quando sei veramente fragile, è lì che scopri la tua forza'': Rocìo a Venezia sotto i riflettori dopo lo scandalo del presunto tradimento di Raoul Bova, le sue parole

L’attrice 37enne al Lido per il Filming Italy Venice Award non fa riferimento all’ex, ma…

Premiata per i suoi spettacoli a teatro, risponde alle domande dei giornalisti e dice: “Sto bene, sono serena”

Bella, sorridente, apparentemente serena e fashion con indosso l'abito aderente longuette con stampa fiorata. Rocìo Munoz Morales arriva al Lido attorniata dai media. Sotto i riflettori a Venezia dopo lo scandalo del presunto tradimento di Raoul Bova, non parla dell’ex 53enne, da cui ha avuto due figlie, Luna e Alma, 10 e 7 anni. Non fa alcun riferimento allo scontro che la vedrà contrapposta all’attore per l’affidamento delle bambine in aula. Ai giornalisti sottolinea: "Quando sei veramente fragile, è lì che scopri la tua forza”.

Premiata per i suoi spettacoli a teatro al Filming Italy Venice Award, risponde alle domande dei giornalisti. La spagnola quando le viene chiesto come si senta, replica: “Sto bene, sono serena, tranquilla. Perché non si vede?”. Sul palco, in occasione del premio, a Tiziana Rocca, che conduce l’evento collaterale legato al Festival, sottolinea, ringraziando: “Il teatro mi ha consentito di vivere una realtà più bella di quella che stavo vivendo io”.

Poi intervistata dal Corriere della Sera, la Munoz Morales precisa. “Sono una donna coraggiosa in tutto. Mi piace lanciarmi, non mi piace l’idea di vivere dicendo ‘come sarebbe stato se…’. Preferisco vivere che non vivere. Un augurio? Spero in un 2026 pieno di sorprese, arricchimento per l’anima. Non mi piace programmare le cose: la vita ti sorprende sempre, quindi spero mi continui a sorprendere”.

“Credo che la verità, che in questo momento manca spesso, quella che mi ha dato il teatro, incontrando le persone che vengono a vedermi, non abbia prezzo - precisa ancora l’artista - Credo che quando scopri di essere veramente fragile, è lì che scopri incredibilmente la tua forza: bisogna essere fragili e forti. Sono due cose che secondo me convivono e lo fanno molto bene. Siamo belli perché siamo entrambe le cose”. Poi la sera calca nuovamente il red carpet splendida con indosso un abito bianco da sogno, quasi a sottolineare la sua purezza davanti a quel che l'esistenza le ha messo davanti.