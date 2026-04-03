A fine estate il suo matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco, padre del figlio Mattia, 11 anni, è finito

“Ero convinta fosse per sempre”, svela l’attrice 49enne, che ora con l’imprenditore ha trovato un equilibrio

A fine estate ha chiuso il suo matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco, da cui ha avuto il figlio Mattia, 11 anni. I due erano una coppia da 15 anni, anche le le nozze erano state celebrate solo il 22 luglio 2022. Manuela Arcuri finalmente confessa come ha realmente vissuto la separazione dal marito. A F la 49enne svela il dolore per la fine della relazione con l’imprenditore 48enne: “Devastante”.

''Devastante'': Manuela Arcuri confessa come ha realmente vissuto la separazione dal marito

Quando le si domanda come abbia vissuto la rottura, Manuela svela: “In modo devastante. Credevo nella famiglia e in Giovanni. Ero convinta che fosse l’uomo della vita e che le nostre strade si fossero incrociate in un cammino che sarebbe continuato per sempre. Nel 2014, a unirci ancora di più, era nato Mattia, molto voluto e cercato da entrambi. Ci siamo dedicati a lui e meno alla coppia, allontanandoci pian piano senza che ce ne rendessimo conto: ogni giorno un passo dalla parte opposta, una parola in meno, un’attenzione in meno…”.

La Arcuri aggiunge: “Ci siamo dati troppo per scontati, e quando dai tutto per scontato è l’inizio della fine. Non ci siamo resi conto che ci stava sfuggendo di mano il nostro matrimonio, che trascinavamo un rapporto che non aveva più ragione d’essere. Ci eravamo evoluti in modo diverso, eravamo due parallele che non si incrociavano più”.

A fine estate il suo matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco, padre del figlio Mattia, 11 anni, è finito. “Ero convinta fosse per sempre”, svela l’attrice 49enne, che ora con l’imprenditore ha trovato u

Ora, tornata al cinema col film “Tradita”, prodotto proprio dall’ex, l’artista nata a Latina sta meglio, in ripresa, e pensa ai progetti futuri.