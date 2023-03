Per la prima volta il ragazzo va dalla nonna in tv: "Sono pazza di gioia"

E’ il figlio di Elisabetta Ferracini, primogenita della conduttrice, e l’ex compagno della 54enne, Carlo Longari

Mara Venier lo abbraccia orgogliosa: è quasi emozionata di averlo accanto a sé per la prima volta in tv, a Domenica In. La conduttrice 72enne presenta il nipote Giulio. Il 20enne è in studio con lei per un unico motivo: conoscere da vicino gli attori che interpretano la serie Mare Fuori, una fiction, arrivata alla sua terza stagione, che ha riscosso un successo clamoroso e quasi inaspettato.

Mara Venier presenta il nipote Giulio a 'Domenica In': ecco perché il 20enne era in studio con lei

Mara accoglie il cast di Mare Fuori. La serie tv Rai racconta le storie di un gruppo di giovani detenuti rinchiusi nel carcere minorile di Napoli. Il pubblico in studio applaude fortissimo: ragazze di un fan club, con tanto di t-shirt celebrativa addosso, fanno domande ai giovani attori. La ‘zia’ elogia tutti. Poi accoglie tra le sue braccia Giulio. “Devo dirvi una cosa - esordisce - questo è mio nipote. E’ la prima volta che mi chiede in tanti anni di venire in studio”.

“Vi assicuro che è così. Mi ha chiesto di venire solo per voi e vi assicuro che ho avuto ospiti di un certo peso…”, sottolinea Mara rivolta agli attori di Mare Fuori. E aggiunge fiera: “Giulio per la prima volta viene da nonna grazie a voi! Sono pazza di gioia”.

Il ragazzo le ha chiesto di andare negli studi Rai per conoscere da vicino il cast di Mare Fuori, serie tv di successo di cui è fan

La Venier chiede al nipote di porre una domanda. “Volevo sapere da Massimiliano Caiazzo, che interpreta Carmine, se il suo personaggio l’ha aiutato a crescere nella sua vita quotidiana”. “Che bella domanda! Tanto - risponde il giovane artista - Proprio perché affronta dei temi come la libertà d’amare, il perdono, sui quali ti interroghi nella vita quotidiana. Vedere certe sfumature dentro di te per poi raccontarle, ti fa crescere. Ti mette in grado di fare dei passi indietro in una società che ti dice che bisogna andare sempre avanti, che sono poi dei veri e propri atti di coraggio”.

Giulio rimane ad ascoltare gli attori. Tiene la mano sulla spalla della nonna. Poi si siede al suo fianco. Canta persino con tutti gli altri la sigla della serie tv, ormai un vero tormentone. E’ a suo agio in studio, anche se del mondo dello spettacolo non ne voglia proprio sapere.

Giulio è il figlio di Elisabetta Ferracini, primogenita della conduttrice, e l'ex compagno della 54enne, Carlo Longari

Giulio Longari è classe 2002. Figlio di Elisabetta Ferracini, primogenita della presentatrice, e l’ex compagno della 54enne Carlo Longari, ha compiuto 20 anni lo scorso 13 dicembre. Mara Venier ha anche un altro nipote, Claudio, detto Iaio, 5 anni, figlio del suo secondogenito Paolo Capponi, 48 anni.