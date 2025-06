''Mio marito un mese e mezzo fa è stato in pericolo di vita per tre giorni'': Mara Venier confessa la sua tristezza per la situazione di Nicola Carraro

In una lunga intervista a Vanity Fair la conduttrice svela quanto sia in pena per l’83enne

La 74enne tornerà a Domenica In: “Ho pensato che lavorare mi fa bene in questo momento della mia vita”

Mara Venier si prende la cover di Vanity Fair con altre sue due colleghe, come lei regine della tv, Antonella Clerici e Milly Carlucci. Al settimanale regala una lunga intervista in cui confessa anche la sua grande tristezza per la situazione di salute che vive Nicola Carraro, che ha sposato nel 2006. “Mio marito un mese e mezzo fa è stato in pericolo di vita tre giorni”, rivela.

E’ in pena per l’83enne. Dell’imprenditore Mara dice: “E’ la vera botta di cu*o nella mia vita. Non ha mai sofferto di gelosia retroattiva. Sono stata molto amata, e ho amato uomini meravigliosi. Con la differenza che Nicola mi ha sposata, mi ha dato quella ‘dignità’…”.

Nonostante gli annunci precedenti, la ‘zia’ anche nella prossima stagione tornerà a Domenica In su Rai1, è proprio la preoccupazione che vive ad averla convinta nella scelta: “Ho pensato che lavorare mi fa bene in questo momento della mia vita. Mi serve, mi scuote. Sto vivendo dei mesi difficili, mio marito non sta bene”.

La conduttrice sulla cover di Vanity Fair con le colleghe Milly Carlucci e Antonella Clerici

Gli ultimi tempi sono stati complicati e dolorosi, aggravati anche dalla maculopatia della 74enne. Mara ha sempre reagito. Quando le si domanda come stia Carraro ora, svela: “Non posso ancora dirmi ottimista, ma si sta riprendendo. E’ stato molto male, per tre giorni è stato in pericolo di vita, un mese e mezzo fa”. Lei nel momento drammatico era all’oscuro. “L’ho saputo dopo…”, confida con un filo di voce.

Mara sorride davanti ai riflettori, scherza, ma si dice triste: “Molto. L’amore della mia vita non sta bene”. In questo periodo si sente “un’età indefinita. Vivo sospesa”. La sua paura più grande? “Perdere le persone che amo. Il resto non mi spaventa”. Ma si fa un augurio: “Daje Mara, che le la fai anche stavolta”.