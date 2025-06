Bianca Balti e Alessandro Cutrera: fuga romantica in Versilia per festeggiare un anno d'amore in anticipo, foto

La 41enne sta meglio, il cancro è in remissione, e si rilassa al mare insieme al fidanzato

Per la top model e il manager e pilota una breve vacanza a Forte dei Marmi insieme anche alla piccola Mia

Sono pendolari per amore. Lei vive a Los Angeles, lui a Milano, ma appena possono corrono l’una dall’altro. Bianca Balti apre l'estate col fidanzato Alessandro Cutrera in Italia. Per la top model e il manager e pilota fuga d'amore in Versilia. Dopo la fine della chemio a gennaio, la 41enne, grazie alle cure con gli inibitori PARP,è in ripresa: il tumore alle ovaie è in remissione. Lei si rilassa a Forte dei Marmi: le foto le pubblica Chi.

Bianca Balti e Alessandro Cutrera: fuga romantica in Versilia per festeggiare un anno d'amore in anticipo

Bianca e Alessandro si sono dati appuntamento nella famosa località balneare. La modella ha portato con sé anche la sua figlia secondogenita, Mia, che ha compiuto 10 anni lo scorso aprile. Matilde Lucidi, la maggiore di 18 anni, in spiaggia non si vede: forse è rimasta negli Usa per celebrare il suo diploma appena preso con le amiche.

La Balti e Cutrera sotto il sole si lasciano andare a gesti di grande intimità. “Bianca è tra le braccia di Alessandro Cutrera, che sfiora teneramente la lunga cicatrice sul suo addome", scrive il settimanale, parlando del segno che la ragazza di Lodi porta sulla pelle, quello dell’intervento subito a settembre scorso per rimuovere d’urgenza il cancro.

Solo pochi giorni, ma vissuti intensamente. La vacanza mostra anche la complicità che Alessandro ha con Mia. Lei di lui recentemente a Belve ha detto: “E’ proprio una brava persona, mi piacerebbe sposarlo”. Ha anche esaltato le sue doti fisiche che lo rendono un grande amatore.