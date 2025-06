"A volte mi sono sentita una madre inadeguata per essere spesso assente": Antonella Clerici parla del rapporto con la figlia Maelle

La 61enne sulla 16enne avuta dall’ex Eddy Martens dice: “Io non sono l’amica di mia figlia, sono un genitore”

La sua Casa nel Bosco in Piemonte non è un rifugio, ma “una conquista”

Antonella Clerici è fiera del suo “essere stata molto pop” e di aver conquistato anche per questo il pubblico con le trasmissioni che firma. Posa con Milly Carlucci e Mara Venier sulla copertina di Vanity Fair. Al settimanale rivela tutto l’orgoglio per essere riuscita ad avere una carriera più che soddisfacente in Rai. Parla anche del rapporto con la sua unica figlia Maelle, avuta dall’ex Eddy Martens. “A volte mi sono sentita una madre inadeguata per essere spesso assente”, confessa la 61enne.

Per una donna è sempre tutto più difficile, lei lo sa bene e lo sottolinea più volte. Il mondo in cui si vive oggi la preoccupa e cerca di raccontarlo anche nei suoi programmi: “Attraverso la mia cucina ho fatto passare messaggi più importanti di tanti talk salottieri: sono stata una delle prime a parlare degli scaldoni della menopausa, quando era ancora un tabù; ho raccontato la transizione di uno dei miei cuochi; ho parlato di educazione sentimentale con i ragazzi, dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin”.

La Clerici, da madre di una ragazza di 16 anni, si dice preoccupata: “Sì, i ragazzi oggi sono fragilissimi, molto più di quanto lo fossimo noi. Devi stare molto attenta, anche se non bisogna essere troppo protettivi. Io non sono l’amica di mia figlia, sono un genitore: ho il dovere di educarla”.

Antonella svela: “Lavorando tanto, a volte mi sono sentita inadeguata per essere spesso assente, e so di dirlo da privilegiata. Ma Maelle mi dice sempre: ‘Sono abituata che lavori da quando sono nata, è un bell’esempio, mi dà la carica’. Non le piacciono i riflettori, ma so che è orgogliosa del fatto che io sia riuscita a seguire la mia passione. Per il resto, sono una che esce poco. Non frequento gli ambienti dello spettacolo, alle undici vado a dormire. Sono molto rigorosa. Anche perché quando lavori tanto, o ti droghi o vai a letto. E io non ho mai provato nessuno stupefacente”.

Vive nell’amatissima Casa nel Bosco in Piemonte col compagno Vittorio Garrone. Per lei non è un rifugio: “Una conquista. Il mio modo di vivere è un po’ cambiato dopo la scomparsa di Fabrizio Frizzi, mio grande amico. Eravamo inseparabili: lui, Carlo Conti e io. Ci ritrovavamo in camerino, l’abbiamo accompagnato durante la malattia. Quando se n’è andato, avevo una storia d’amore importante, che ho tuttora, e ho sentito il bisogno di fermarmi, di rallentare”.

La presentatrice ha parlato apertamente pure del cancro alle ovaie, che ha rimosso per tempo: “Sono stata fortunata. L’ho scoperto durante un controllo: la prevenzione è fondamentale. Al momento della diagnosi mi sono spaventata. Oggi so che sto bene, che devo fare i controlli, ma provo a non pensarci. Ho imparato ad avere più cura del mio corpo”.