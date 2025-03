''La sua voce mi manca'': Marcella Bella parla della malattia del fratello Gianni, che oggi non può più parlare

L’artista 78enne è stato colpito da ictus nel 2010, la 72enne: “Quando si è ammalato volevo ritirarmi”

I due hanno festeggiato insieme il compleanno di lui lo scorso 14 marzo

Marcella Bella, forte del successo della sua “Pelle Diamante”, che spopola, nonostante a Sanremo 2025 il brano si sia classificato ultimo, si racconta tra privato e pubblico in una lunga intervista al Corriere della Sera. La cantante parla con molta malinconia anche della malattia del fratello Gianni, che oggi non può più parlare. “La sua voce mi manca”, ammette.

L’artista è stato colpito da ictus nel 2010 e ha perso la voce per questo. Marcella è sempre rimasta al suo fianco, soffrendo per la sorte del 78enne. Al quotidiano confida: “Per me è stato tutto, produttore e padre, senza di lui non so se avrei continuato. Quando si è ammalato volevo ritirarmi, mi ha convinto lui”.

Gianni, che ha spento le candeline con accanto la sorella 72enne lo scorso 14 marzo, non le può più parlare. La bella svela: “E la sua voce mi manca. Senza di lui all’inizio mi sentivo sperduta. Ma Gianni c’è sempre, mi consiglia, ridiamo come due matti”.

Già a Verissimo la cantante aveva parlato del suo Gianni. “Apprezza la vita quasi come prima e apprezza le cose semplici come vedere il mare e mangiare il pesce. Ora ama vivere in Sicilia. Gianni è un uomo con una grande dignità e non ci fa pesare nulla”, aveva detto. Il compositore è sposato con Paola e padre di due figlie: Chiara e Nazarena. Marcella vive a Milano col marito Mario Merello da cui ha avuto nel 1980 Giacomo, nel 1991 Carolina e nel 1992 Tommaso. I due hanno altri due fratelli meno famosi: Antonio e Rosario.