''Benvenuto'': Margot Sikabonyi torna sui social a una settimana dal parto e svela il nome del terzo figlio

Maria Martini, la nipote del nonno Libero, nella fiction "Un medico in famiglia”, aveva rivelato di essere in dolce attesa su quella stessa panchina. Ora si fa vedere nuovamente lì, con lei c’è pure il suo bebè, comodamente adagiato nel porta enfant. Margot Sikabonyi torna sui social a una settimana dal parto e nel reel pubblicato svela il nome del terzo figlio. “Michele Laszlo Tamar. Benvenuto figlio mio”, scrive.

La venuta al mondo del bimbo era stata svelata da Caterina Balivo a La Volta Buona il 6 ottobre scorso. Margot, oggi insegnante di yoga, era stata ospite del programma: aveva mostrato in diretta tv il suo pancione e raccontato la sua felicità per la terza gravidanza a 42 anni.

A distanza di soli 7 giorni dall’arrivo della cicogna, la Sikabonyi è tornata in forma top. Davanti la telecamera aveva ammesso che erano i suoi primi due figli a tenerla in forma. E’ già madre di Bruno James, classe 2015, e Leonardo, arrivato nel 2017, avuti dall’ex Jacopo Lupi. “I miei figli hanno 10 e 8 anni, sono eccessivamente felici di diventare fratelli, ma hanno detto ‘solo se è maschio’ e io li ho accontentati… Volevo tanto una femmina, ma va bene…”, aveva ironizzato. Finora non ha mai reso noto il nome del suo nuovo amore: l’identità del suo attuale compagno rimane avvolta nel mistero.