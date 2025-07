Margot Sikabonyi condivide nuove foto della sua gravidanza al sesto mese e spiega come sta andando la dolce attesa

L’attrice 42enne si fa vedere col pancione: è grata del terzo bebè in arrivo

E’ già madre di due bambini, uno di 10 anni e uno di 8, avuti dall’ex Jacopo Lupi

Margot Sikabonyi si fa vedere bella ed emozionata. L’attrice, anche insegnante di yoga che ha appena fondato un’Academy per la pratica, condivide nuove foto della sua gravidanza al sesto mese e spiega come sta andando la dolce attesa.

Una follower chiede all’ex protagonista di “Un medico in famiglia” della gestazione, la 42enne risponde: “Dolce e gentile… Con più consapevolezza si riesce a lasciare andare un po’ di più. Non sempre. A volte bomba ormonale e basta. Ma in generale nella serenità”.

Margot è alla sua terza gravidanza. E’ stata legata sentimentalmente a Jacopo Lupi, dal quale ha avuto due figli: Bruno James, nato il 22 maggio 2015, e Leonardo, nato nel marzo 2017. A inizio luglio sulla cicogna aveva scritto in un post: “Arrivata ai miei 42 anni, due bambini, uno di 10 anni e uno di 8, una nuova gravidanza che si fa spazio in me aprendomi alla possibilità di allargare i confini del si può fare, una carriera che mi ha presa bambina e mi lanciata nel caos per poi regalarmi una conoscenza profonda di me grazie allo yoga, al respiro trovato, ad un percorso sudato a navigare a vista controcorrente…”.

E ancora: “Ecco a questo punto qui penso che la consapevolezza più grande a cui mi inginocchio grata è di aver capito che questo momento qui, qualsiasi esso sia, vada vissuto a pieno, infilandocisi dentro tutti. Questa piccola vita mi ricorda che questo, qui ed ora è il momento migliore della mia vita. E’ così un istante dopo l’altro. Nell’accettazione e nel lasciare andare qualsiasi idea io abbia mai avuto di come cosa e chi dovevo essere a questo punto qui… solo così posso davvero accogliere”.

A corredo delle nuove immagini social scrive: “6 mesi di vita che cresce. Non ci sarà nessuno a dirti cosa fare. Sta a te. Metterti in contatto, riutilizzare il tuo corpo come compasso e avviarti sulla strada giusta. Quella che è solo tua. Come si fa? Ci si ferma. Intanto. Lo sai fare? Ho passato una vita a studiarla quest’arte dello stare e ho ancora da imparare. Ma posso assicurarti che il potenziale è immenso. E’ lì solo che troviamo il vero Tesoro. Noi stessi. Ho costruito un’Academy dove si fa questo, ma tutti insieme. Si pratica il fermarsi: una forma d’arte rivoluzionaria. Pratichiamo insieme tutte le settimane. Due volte. Intanto, sto. In due”.