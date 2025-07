"Ho preso 3 kg al mese, non ne vado fiera": Cecilia Rodriguez parla della gravidanza e rivela le difficoltà

La 35enne e il marito Ignazio Moser in autunno avranno la loro prima figlia, Clara Isabel

Cecilia Rodriguez sul social parla della gravidanza e rivela alcune difficoltà. La 35enne, che in autunno avrà la sua prima figlia, Clara Isabel, dal marito Ignazio Moser, confida: “Ho preso 3 kg al mese, non ne vado fiera”.

Ha annunciato la dolce attesa l’11 maggio. A distanza di tempo, Chechu ha già un bel pancione evidente. Alle follower fa sapere: “Come potete vedere, qui cresciamo sempre di più. La gravidanza procede molto bene, sono contenta, ho aspettato un po’ di tempo questo momento qui. Ci sono tanti cambiamenti, sto capendo le donne quando parlavano delle loro gravidanze, a loro dicevo: ‘stai serena, sei incinta’. Ora io sono serena, contenta, però accettare tutti i cambiamenti non solo fisici, ma soprattutto quelli fisici, ci metto un po’ a metabolizzarli. La gravidanza, anche se sembra lunga, passa volando. Il tempo non è tantissimo per abituarsi a questi cambiamenti”.

La sorella di Belen aggiunge: “Avete tutte la mia stima donne, siamo davvero una forza della natura. Per ogni donna la gravidanza è diversa. Pensavo che fosse più semplice, dicevo alle donne che erano esagerate. Le nausee mi hanno accompagnato durante tutto il percorso, ora si sono alleggerite, ma non mi abbandonano. Ma me le tengo, sono sintomi della gravidanza”.

Ceci svela: “Ho preso 3 kg al mese, non ne vado fiera. Non che io non abbia affrontato il mio cambiamento del corpo, ma devo dire che è un miracolo avere una vita dentro una vita, è bellissimo, ma il cambiamento c’è. Non è una caz*ata. Ci vuole un po’ di tempo. Da due settimane si muove, la sentiamo e la sensazione è stranissima e bellissima. Così so che sta bene, si muove e la sento. E' molto strano, ma è una bellissima sensazione”.