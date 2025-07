Alberto di Monaco con la moglie Charlène e i due figli gemelli di 10 anni si commuove alle celebrazioni per i 20 anni di regno: guarda

Il principe 67enne emozionato accanto Jacques, Gabriella e la Wittstock

Gli scatti di famiglia durante la cerimonia a Piazza del Palais a Monaco

Tutto in famiglia. Alberto di Monaco con la moglie Charlène e i due figli gemelli di 10 anni si commuove alle celebrazioni per i 20 anni di regno. Le foto scattate da Michael Alesi e pubblicate sull’account ufficiale del Principato raccontano una giornata speciale del 67enne, salito sul trono il 12 luglio del 2005.

A Piazza del Palais il principe, completo blu, arriva accompagnato dalla consorte e dai deliziosi Jacques e Gabriella. La Wittstock indossa un abito chic rosa, i due bambini sono elegantissimi. Il maschietto porta un completo scuro molto serio, sotto camicia bianca e cravatta blu. Per la sorella abito con gonna ampia in pizzo bianco e sotto sandali bassi in tono.

I quattro posano compiti. Alberto poi fa il suo discorso davanti ai suoi sudditi a Monaco. Emozionato, bacia sul capo Gabriella e Jacques e stringe a sé Charlene. “Il vostro sostegno e il vostro affetto mi toccano in questo giorno così importante e raro. Raro, perché non si compiono vent'anni tutti i giorni. Questo è particolarmente vero quando ne abbiamo 67. Sto scherzando, e la mia vita non è iniziata il 12 luglio 2005, il giorno della mia ascesa al trono, ma quel giorno si è aperta una pagina importante. Una pagina che ho potuto scrivere con tutti voi durante questi anni particolarmente intensi, a volte difficili, ma credo particolarmente felici”.

Poi si rivolge alla moglie e ai bambini. “Li ringrazio ogni giorno per il loro amore e il loro sostegno. Così come desidero ringraziare le mie sorelle, i miei nipoti, i miei cugini, che sono essenziali per il mio benessere privato e pubblico”, sottolinea.