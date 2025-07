''Mi sono allenato in un modo diverso'': Stefano Accorsi a 54 anni ha un fisico da far invidia a un ventenne, guarda

L’attore ha muscoli scolpiti: il suo percorso iniziato più di un anno fa

E’ seguito regolarmente dal personal trainer Antonio Saccinto

Un anno fa era finito sulla copertina di Men’s Health. Aveva iniziato da un po’ il suo percorso per scolpire il corpo con i muscoli. Attraverso l’allenamento e una vita sana ha trovato la chiave per la longevità. Stefano Accorsi a 54 anni ha un fisico da far invidia a un ventenne. Lui ne è fiero e sul social mostra i risultati raggiunti e spiega: “Mi sono allenato in modo diverso”.

''Mi sono allenato in un modo diverso'': Stefano Accorsi a 54 anni ha un fisico da far invidia a un ventenne

“Ho preso gusto nell’allenarmi. Negli ultimi anni il ‘devo’ è diventato un ‘voglio’”, aveva detto al mensile. L’attività fisica fa ormai parte della routine quotidiana. Gli serve anche a trovare un equilibrio mentale e abbattere lo stress. Si allena regolarmente con il personal trainer Antonio Saccinto.

Nel post condiviso, in cui si va vedere con indosso solo pantaloncini da mare, l’attore scrive: “Il film che ho appena finito mi ha permesso di allenarmi in un modo diverso e di cambiare completamente le mie abitudini. Abbiamo lavorato con con un coach che poi è anche un caro amico, per la preparazione fisica di questo progetto. E’ stato un percorso ricco di sorprese. Poi ve ne parlerò”.

L’attore ha muscoli scolpiti: il suo percorso iniziato più di un anno fa. E’ seguito regolarmente dal personal trainer Antonio Saccinto

“E comunque adoro svegliarmi presto e godermi i primi raggi del sole, il silenzio che c’è. E poi fare sport all’aria aperta, meglio se in due anche da remoto perché la condivisione è importante e aiuta tantissimo, o no Antonio Saccinto?”, aggiunge Accorsi. Nei tag mette “Coffee Time”. E’ il suo allenamento alle 5 del mattino, in cui cura forma fisica e benessere. “E' il nostro modo per prenderci cura del corpo e della mente, condividendo la fatica e il piacere di migliorarsi ogni giorno”, aveva spiegato.

Stefano ha appena terminato di a Tangeri, in Marocco, la pellicola di Gabriele Muccino. Con lui nel cast ci saranno anche Miriam Leone, Claudio Santamaria, Carolina Crescentini, Beatrice Savignani e Margherita Pantaleo. Sposato con Bianca Vitali, da lei ha avuto Lorenzo, 21 aprile 2017, e Alberto, 28 agosto 2020. E’ anche padre di Orlando, 18 anni il 21 settembre prossimo, e Athena, 16 il 29 agosto, avuti dall’ex Laetitia Casta.