''Non so se Maurizio all’ultimo momento ha sofferto'': Maria De Filippi con la voce rotta a 'Belve', perché si è commossa

La famosissima conduttrice è stata ospite anche dell’ultima puntata del programma di Rai2

Stavolta ha risposto alle domande della collega Francesca Fagnani

Si è commossa parlando delle persone care della sua vita che non ci sono più

Ha svelato cosa direbbe a Maurizio Costanzo, il suo grande amore, se ne avesse la possibilità

Maria De Filippi si è commossa durante l’ultima puntata di “Belve”.

La conduttrice tv è stata ospite ancora una volta della collega Francesca Fagnani e stavolta ha risposto ad alcune delle classiche domande del format di Rai2.

Ad un certo punto però si è commossa. La sua voce è stata spezzata dall’emozione del pensiero delle persone più care della sua vita che non ci sono più.

Maria De Filippi, 59 anni, si è commossa durante l'ultima puntata di "Belve"

Alla 59enne di Pavia è stato infatti chiesto chi riporterebbe in vita e cosa gli direbbe se avesse l’opportunità di farlo.

“Posso uscire dalla regola? Ne riporterei tre”, ha riposto. “Riporterei mio padre e gli direi che è andato via troppo presto. Poi mia madre, gli direi un sacco di cose”. Le farebbe sapere che col senno di poi ha capito il motivo di tante cose che il genitore ha fatto e di cui all’epoca come figlia lei si era lamentata.

La voce della De Filippi – una delle donne più di successo della tv italiana – è rotta dalla commozione. “Cavolo”, esclama. Forse non si aspettava di avere una reazione emotiva così forte in tv, lei che conosce così bene il mezzo. Invece capita a tutti.

Francesca Fagnani ha fatto alcune domande alla collega

Infine le parole sul grande amore della sua vita, Maurizio Costanzo, scomparso nel febbraio del 2023 a 84 anni (e con cui è stata sposata per oltre 30 anni). “Poi Maurizio. E qui faccio più fatica degli altri due sommati”.

Quindi ha spiegato cosa gli direbbe. E’ qualcosa che ha a che fare con i suoi ultimi istanti di vita in una clinica romana, dove è venuto a mancare dopo alcune complicazioni seguite a un’operazione chirurgica.

“Io penso di aver fatto sempre in modo che lui non soffrisse. Parlo di dolore fisico. Però non so se all’ultimo momento ha sofferto. Gli chiederei questo”, ha affermato.

La Fagnani l’ha rassicurata: “Con la sua presenza sarà stata una sofferenza d’altro tipo, con l’amore accanto…”.