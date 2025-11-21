''La fama di Chiara può minare la mia credibilità'': Marina Di Guardo svela cosa significa essere la mamma della Ferragni

Essere il genitore di un personaggio pubblico così famoso regala visibilità, ma c’è il rovescio della medaglia

Marina di Guardo, intervistata da Il Giorno, parla del suo nuovo libro, il thriller Braccata, edito da Mondadori. Ma non solo. Svela anche cosa significa essere la mamma della Ferragni. “La fama di Chiara può minare la mia credibilità”, sottolinea.

Essere il genitore di un personaggio pubblico così famoso, conosciuto in tutto il mondo, regala visibilità, sicuramente, ma c’è anche il rovescio della medaglia. La 64enne spiega: “La fama di Chiara mi ha dato visibilità, ma può minare la mia credibilità. Alcuni pensano: ‘La mamma della Ferragni scrive libri, chissà chi glieli scrive’”. Poi aggiunge: “I miei romanzi sono la mia voce, non un modo per sfruttare la popolarità”. Ci tiene a sottolinearlo.

In passato, prima di darsi alla scrittura e farne la sua professione, Marina si occupava di altro. Era vicedirettrice dello showroom Blumarine. “Era un lavoro stabile, ma il mi sogno era scrivere”, chiarisce. Così lo ha lasciato e lo ha fatto senza alcun rimpianto.

Le tre figlie, Chiara, Francesca e Valentina, l'hanno sostenuta: “Mi hanno sempre incoraggiata, con loro ho un legame fortissimo”. La Di Guardo ora è appagata. Sull’essere scrittrice dice: “La mattina, dopo la colazione, entro nel mio spazio sacro. Seguo una traccia, ma ogni volta è come iniziare da zero. Vivo le atmosfere dei miei romanzi, ascolto i personaggi. Uno scrittore deve vivere, osservare, lasciarsi attraversare dal mondo. La mia scrittura è un pot-pourri di esperienze, emozioni, immagini e anche dei sogni e degli incubi che mi accompagnano”.