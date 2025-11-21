Wanda Nara fa una sorpresa all’ex marito Maxi Lopez in tv: l’ex calciatore crolla e scoppia a piangere, guarda

Il 41enne è uno dei concorrenti di Masterchef Celebrity Argentina: la showgirl gli porta i tre figli

Sono stati sposati dal 28 maggio del 2008 fino al 6 novembre del 2013. Non si sono lasciati bene a causa di Mauro Icardi, con cui la 38enne lo tradì e che poi sposò. Eppure ora sono unitissimi. Wanda Nara fa una sorpresa all’ex marito Maxi Lopez in tv: l’ex calciatore crolla e scoppia a piangere. Il 41enne è uno dei concorrenti di Masterchef Celebrity Argentina. La showgirl, al timone della trasmissione, aveva avuto con lui un gustoso siparietto pure un mese fa. Stavolta, però, in studio ci sono i tre figli avuti insieme.

Maxi si è messo alla prova dietro i fornelli ed è riuscito ad andare avanti nel suo percorso. Wanda, sempre al suo fianco, risolte le liti passate, in studio annuncia una serata speciale.

Il 41enne è uno dei concorrenti di Masterchef Celebrity Argentina: la showgirl gli porta i tre figli

E’ andato avanti nel suo percorso e ora arriva il momento importante

Con lei ci sono Valentino, nato a gennaio 2009, Constantino, dicembre 2010, e Benedicto, venuto al mondo nel febbraio 2012. Lopez emozionato si copre il volo con le mani e versa lacrime. L’ex opinionista del GF Vip è anche madre di Francesca, nata nel 2015, e Isabella, 2016, avute da Maurito.

I due posano con i pargoli commossi

La Nara conduce Masterchef Argentina dal 2023: avere Maxi come concorrente per lei è bello e stimolante. Insieme ai figli i due si lasciano fotografare: un quadretto di famiglia tenerissimo.