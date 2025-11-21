La 21enne condivide sul social gli scatti di una festa a tema western: indossa un corsetto bianco ed è audace

Al contrario della top model ha il seno estremamente prosperoso: piovono ‘like’ e aumentano i follower

Corsetto bianco aderentissimo con maniche a sbuffo abbinato a una cintura alta color cuoio, sotto una gonna sempre white. Abbraccia scanzonata le due amiche e si diverte un mondo. La figlia di Claudia Schiffer fa sognare i follower sui social col décolleté super sexy. Clementine Vaughn pubblica sul suo profilo le foto scattate a New York, a una festa a tema western: piovono ‘like’ e i follower aumentano in modo vertiginoso.

La figlia di Claudia Schiffer fa sognare col décolleté super sexy: le foto a NY di Clementine Vaughn

La 21enne è assai audace: la silhouette della ragazza è sensazionale e la mette al centro dei riflettori. Al contrario della famosa top model tedesca 55enne, la ragazza ha un seno estremamente più prosperoso. Impossibile non notarlo. Il volto ricorda quello della mamma, a cui rimane legatissima: labbra carnose e definite e occhi azzurri, senza dimenticare i capelli biondi lunghi che la rendono ancor più simile a lei.

La 21enne condivide sul social le foto di una festa a tema western: indossa un corsetto bianco ed è audace

Al contrario della top model ha il seno estremamente prosperoso: piovono ‘like’ e aumentano i follower

Clementine è la figlia primogenita di Claudia. Il padre è il regista Sir Matthew Vaughn. E’ cresciuta a Londra, in una dimora Tudor nel Suffolk, ora si è trasferita a New York dove ha interessi creativi. C’è chi giura che presto anche lei farà il suo ingresso nel mondo del fashion.

Clementine è la primogenita della modella 55enne

Claudia e Matthew, sposati dal 2002, sono anche genitori di Caspar, 22 anni, e Cosima, 15. Abitano dal 2002 nell’immensa Coldham Hall, dal valore di ben 7,5 milioni di sterline, a Stanningfield, nel Suffolk,.