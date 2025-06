Mario Adinolfi irriconoscibile all'Isola dei Famosi: si fa rasare i capelli e si taglia la barba, guarda

Cede al richiamo della bistecca e così si salva pure dalla nomination d’ufficio in caso di no

In studio l’amico Giuseppe Cruciani prova a dirgli di rifiutarsi poi commenta: “Agghiacciante”

Quando non si fa un pasto completo da molti giorni è molto facile cadere in tentazione. Mario Adinolfi all’Isola dei Famosi cede al richiamo della bistecca e diventa così irriconoscibile. Si fa rasare i capelli e si taglia completamente la barba pur di mangiare un pezzo dell’adorata carne. Con lui c’è Mirko Frezza. Anche l’attore è costretto a farsi fare un tatuaggio (lui che ne è già ricoperto peraltro), pur di assaporare la ‘ciccia’, come la chiama più volte. I due in questo mondo scampano pure a una nomination d’ufficio, che sarebbe arrivata in caso di un no.

Durante la sesta puntata del reality Veronica Gentili mette alla prova i due naufraghi. Mirko accetta subito. Sottolinea che lui può tatuarsi, ma non tagliare capelli e barba, dato che ha un contratto con la Rai per la serie Rocco Schiavone in cui c’è espressamente scritto che deve mantenere il suo solito look.

Il politico, blogger e giornalista 53enne, invece, tentenna. Non si è mai rasato in vita sua e alla moglie Silvia non piace senza barba. Della nomination gli importa poco, è la carne a mancargli come l’aria, però.

Giuseppe Cruciani, suo amico, ospite in studio, gli dice di rifiutare. “Sei un grande, stai facendo una bellissima Isola, ma sei diventato fin troppo moderato, ecumenico. Hai dimostrato che non sei più il mostro che ti avevano dipinto. Ormai mette d’accordo tutti, vegani e femministe. Punti alla vittoria. Un consiglio: sfida la nomination, non ti posso vedere senza capelli, senza barba”.

Mario inizialmente pare dargli ragione. Ma la bistecca sulla griglia e il suo profumo lo ipnotizzano e alla fine accetta. Per Cruciani il risultato finale è agghiacciante. Adinolfi si difende: “Non lo sai come è stare qui, senza mangiare”. “Sei dimagrito 15 chili, potevi affrontare anche la nomination e non mangiare la carne. Io non l’avrei mai fatto, sarei andato incontro al giudizio del pubblico”, replica Giuseppe. A chiudere la questione ci pensa la conduttrice: “E infatti saresti stato eliminato subito”.