''Non ci vedevamo da mesi'': Mario Balotelli rivela perché chiese il test del DNA prima di riconoscere la figlia avuta da Raffaella Fico, ma è dispiaciuto

Francesca Fagnani a Belve gli domanda se lo rifarebbe, lui risponde di sì

Il quasi 35enne, spegnerà le candeline il 12 agosto, non è pentito, ora adora Pia

Mario Baloitelli si accomoda sullo scomodo sgabello di Belve. A Francesca Fagnani rivela perché chiese il test del DNA prima di riconoscere la figlia avuta da Raffaella Fico, Pia, nata il 5 dicembre del 2012 e che ora ha 12 anni. Il calciatore che il 12 agosto compirà 35 anni è anche padre di Lion, nato il 28 settembre 2017 da Clelia, una ragazza che vive in Svizzera. “Non ci vedevamo da mesi”, spiega lo sportivo, riferendosi alla showgirl 37enne. E’ dispiaciuto, ma a distanza di anni è convinto della sua scelta.

La conduttrice gli ricorda il famoso test che scatenò ai tempi un vero vespaio, in tribunale e sui media. Gli domanda: “Lo rifarebbe?". SuperMario ribatte: “Sì. Non ci vedevamo da mesi: mi spiace per mia figlia, ma che altro potevo fare?”. Balotelli non si è affatto pentito.

La storia d’amore tra Mario e Raffaella ha riempito le cronache rosa nell’estate del 2011. La Fico, reduce dall’Isola dei Famosi, dove aveva conosciuto la sorella del giocatore, Abigal, tornata, grazie alla ragazza, era entrata in contatto con lui: un colpo di fulmine appassionato. Balotelli ai tempi giocava nel Manchester, così l’ex gieffina faceva la spola tra l’Italia e l’Inghilterra per stargli accanto.

Purtroppo incomprensioni e tradimenti hanno causato il crack. A maggio 2012, quando la Fico annunciò di essere incinta, esplose la bufera. Balotelli, che si era già allontanato da lei, chiese il test del DNA. In estate ci fu un altro riavvicinamento tra i due, ma a novembre arrivò l’addio per nulla sereno. La vicenda si protrasse in tribunale: Mario ha riconosciuto la figlia Pia solo nel 2014. Ora è legatissimo alla bambina.