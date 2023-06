Il marito di Alena Seredova scatenato in pista: Alessandro Nasi ballerino lascia tutti a bocca aperta

Il manager 49enne appare in alcuni video social mentre balla in Sicilia

Il torinese mostra di avere grandi capacità come ballerino

Molti non se lo sarebbero aspettato: Alessandro Nasi, da pochi giorni marito di Alena Seredova, è un ballerino provetto. Non solo: solitamente molto riservato, stavolta ha deciso di scatenarsi in pista davanti a familiari e amici, ma soprattutto alle fotocamere dei cellulari.

Alessandro Nasi, 49 anni, balla scatenato insieme ad Alena Seredova, 45, il giorno prima delle nozze

Il manager 49enne, membro della famiglia Agnelli, che il 17 giugno scorso ha sposato la modella e attrice di origini ceche a Noto, in Sicilia, appare in una serie di video condivisi su Instagram proprio da Alena. Nelle immagini si scatena come un ballerino professionista durante la festa organizzata il giorno prima della cerimonia.

In una clip appare da solo, con gli occhi di tutti i presenti addosso. “Il giorno prima”, scrive Alena condividendo le immagini. Poi in un altro video i due danzano insieme, ma anche qui mentre Alena accenna solamente qualche passo, Alessandro fa letteralmente le giravolte, lasciando tutti a bocca aperta.

Alessandro si diverte in pista e mostra le due doti da ballerino provetto

La coppia, che ha una figlia nata nel 2020, Vivienne Charlotte, si è giurata amore eterno con una cerimonia nella cittadina siciliana seguita da una festa per pochi e selezionati invitati.

Alessandro Nasi scatenato a Noto, in Sicilia, il giorno prima delle sue nozze con Alena

Per Alena, 45 anni, si è trattato del secondo matrimonio, dopo quello con Gigi Buffon, da cui sono nati i suoi primi due figli, Louis Thomas e David Lee, venuti al mondo rispettivamente nel 2007 e nel 2009.