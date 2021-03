Il marito di Guendalina Tavassi ha fatto il trapianto di capelli: guarda

Il marito di Guendalina Tavassi, Umberto D’Aponte, spronato dalla moglie ha fatto il trapianto di capelli. Il 36enne è volato fino in Turchia per sottoporsi all’intervento, come racconta lui stesso nelle sue IG Stories. Ora è completamente rasato, in attesa che la chioma ‘ritoccata’ dal bisturi, ricresca folta.

Si è rivolto a Beauty Consulting 24, a quanto pare dei veri maghi per quel che riguarda trapianti e tricopigmentazione. Umberto è entusiasta. I follower gli domandano perchè lo abbia fatto. “Perché iniziavo a perdere i capelli e mi vedevo con tanti buchi in testa e così mi sono deciso”, replica lui.

Gli hanno impiantato quasi 3000 bulbi davanti, al centro e dietro la testa. “Sono partito domenica da Napoli, il volo dura circa due ore. Ho sistemato le cose in albergo, ho cenato e poi il giorno dopo visita dal dottore che ti fa vedere come avviene l’intervento e ti fanno vari esami, martedì poi operazione e mercoledì controllo. Il giovedì si riparte”, racconta Umberto D’Aponte.

Ora è completamente rasato: “Finché non ricrescono”. Devono cadere le crosticine dovute al trapianto dei bulbi messi a uno a uno dove sono la chioma lo richiede. Umberto sottolinea: “Non resta nessuna cicatrice”. E invita chi avesse problemi come i suoi a rivolgersi allo stesso centro.

Poi si fa vedere con il medico artefice del suo ‘miracolo’, il dottor Serkan Aygin, e anche con il suo 'accompagnatore' fidato. E' andato in Turchia senza Guenda al seguito, rimasta con i figli. Contento e soddisfatto torna in Italia. Adesso non rimane che aspettare: è ansioso di vedersi con i capelli 'nuovi'.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/3/2021.