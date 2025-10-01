Martina De Ioannon e Ciro Solimeno di Uomini e Donne si sono lasciati: ''I motivi della nostra rottura sono molto più semplici di tutto quello che abbiamo letto''

La tronista aveva scelto il napoletano nella stagione 2025 di Uomini e Donne

La rottura arriva solo pochi giorni dopo quella del suo corteggiatore Gianmarco



Martina De Ioannon e Ciro Solimeno si sono lasciati. Dopo 8 mesi dalla scelta avvenuta nel programma Uomini e Donne di Maria De Filippi, la coppia ha annunciato la rottura. Un crack che segue quello di Gianmarco Steri, corteggiatore di Martina e Cristina Ferrara.

Martina e Ciro si sono lasciati dopo 8 mesi

A confermare i rumors sono stati proprio Ciro e Martina con un messaggio identico pubblicato sui profili Instagram: “ll cuore ci guida in esperienze che, pur non avendo un lieto fine, lasciano un impronta indelebile, fatta di momenti così intensi che sfuggono alle parole. La nostra storia è stata un viaggio intenso, dove il cuore si è lanciato senza riserva, accettando il rischio della caduta per la bellezza dei momenti irripetibili. Un vero tuffo nel vuoto senza paracadute, con il solo coraggio, di credere in un amore che nonostante tutto, rimane autentico e indimenticabile. Grazie per averci sostenuto e supportato, ora bisogna solo lasciare al tempo fare il suo corso, portando con sé il peso e la dolcezza dei nostri ricordi. I motivi della nostra rottura sono molto più semplici di tutto quello che abbiamo letto, molti di voi se lo aspettavano e lo sapevano già 8 mesi fa, ma ci siamo sempre portati rispetto e sarà così per sempre”.

L'annuncio condiviso dalla coppia

Ciro per amore di Martina si era trasferito a Roma da Napoli e aveva iniziato a lavorare come agente immobiliare, ma evidentemente le differenze caratteriali tra i due sono state fatali. Adesso c'è chi sogna di vedere insieme Martina e Gianmarco, il barbiere di Centocelle che non era stato scelto dalla bionda a Uomini e Donne.