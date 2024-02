Matilde Brandi porta per la prima volta in tv le figlie gemelle Aurora e Sofia, ma scoppia a piangere

La ballerina ed ex gieffina a ‘Verissimo’ con le due ragazze 18enni

Una lettera inattesa piena di complimenti l’ha fatta crollare

Ha svelato se le due giovani vogliono seguire le sue orme in tv o meno

Le figlie gemelle di Matilde Brandi hanno fatto la loro prima apparizione televisiva.

Le due ragazze, Aurora e Sofia, hanno compiuto 18 anni da poco e ora da maggiorenni – lo sono diventate il 29 gennaio scorso - sono già apparse sui social di mamma e sulla copertina di una rivista (qui l’articolo).

Matilde Brandi, 54 anni, in tv per la prima volta con le figlie gemelle Sofia e Aurora, 18

Nel weekend così il debutto sul piccolo schermo a ‘Verissimo’, dove hanno sorpreso il genitore non con la loro presenza, cosa di cui la ballerina era ovviamente consapevole, ma con una tenera lettera.

Innanzitutto hanno raccontato come la loro somiglianza abbia permesso anche di scambiarsi i ruoli a scuola, durante un anno all’estero negli USA.

Matilde non riesce a trattenere le lacrime

“In America abbiamo scambiato la classe. Qui in Italia non ha senso perché prendiamo gli stessi voti, ma in America l’abbiamo fatto”, hanno confessato.

Quindi hanno preso entrambe la stessa lettera in mano e hanno letto un tenero messaggio per mamma Matilde, ringraziandola per come le ha cresciute e tutte le attenzioni che ha dato loro.

Le figlie abbracciano la mamma

La Brandi, 54 anni, che ha avuto le sue figlie nel 2006 con l’ormai ex Marco Costantini, non ha potuto fare a meno di piangere per le belle emozioni.

“Siamo un pochino anaffettive”, hanno confessato Sofy e Aury.

La mamma ha quindi aggiunto: “Non sono proprio coccolone, a volte vado nel loro letto e le abbraccio, mi dicono ‘eh dai mamma’. Quindi quando mi dicono queste cose, poi pubblicamente così, il mio cuore fa proprio…”.

“Sono così grandi, sono diventate così grandi. Da piccole erano proprio uguali. Adesso sono un po’ diverse fisicamente. Di carattere sono opposte. Una è pink l’altra è black”, ha spiegato l’ex gieffina vip.

“Vogliono fare cose nel mondo dello spettacolo? No, sono il mio opposto”, ha concluso.