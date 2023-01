Melissa Satta ha ritrovato l'amore con la star del tennis Matteo Berrettini? 'Chi' pubblica la foto in copertina

Per il settimanale diretto da Alfonso Signorini tra la 36enne e il 26enne c’è del tenero

I due paparazzati dopo una cena con amici mentre vanno a casa dell’ex velina

Melissa Satta avrebbe ritrovato l’amore, dopo l’addio con Mattia Rivetti, a cui è stata legata per quasi due anni. Così scrive Chi. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini pubblica in copertina le foto che ritraggono l’ex velina di Striscia la Notizia insieme alla star del tennis Matteo Berrettini: per il settimanale tra la 36enne e il 26enne c’è del tenero e così titola: “La nuova coppia dell’anno”.

Melissa Satta ha ritrovato l'amore con la star del tennis Matteo Berrettini?

Melissa e Matteo sono stati paparazzati insieme a Milano sabato scorso. La sera prima, venerdì 20 gennaio, erano andati a vedere in coppia la partita di basket dell’Olimpia al Forum di Assago, sorpresi anche dalle telecamere seduti ‘vicino, vicino’.

Stando alla ricostruzione del giornale, la Satta e Berrettini sarebbero andati a cena al Domus insieme ad alcuni amici, poi avrebbero fatto pure un salto all’Armani Privé. Dopo il divertimento, alle 4,30 del mattino si sarebbero diretti a casa della showgirl e conduttrice.

L’affascinante sportivo a Milano avrebbe alloggiato in hotel da venerdì a domenica, un albergo adiacente all’abitazione di Melissa, per non dare troppo nell’occhio.

Al momento i due diretti interessati non commentano l’indiscrezione che li vorrebbe ‘nuova coppia’ dello showbiz. Il tennista la scorsa primavera ha messo fine alla storia con la ‘collega’ Ajla Tomljanovic. Ultimamente si è anche parlato di un flirt con Paola Di Benedetto, mai confermato. Qualche giorno prima dell’incontro con Melissa a Milano, era a Melbourne per gli Australian Open.

La Satta, ufficialmente single, nei giorni scorsi era stata accostata al presidente dell’Inter Zhang, il gossip però si è ‘sbriciolato’ quando Berrettini è comparso improvvisamente nella sua vita, anche se potrebbe essere solo un tenero amico, in realtà.