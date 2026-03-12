Melissa Satta sul set da attrice di 'C14' interpreta Lucrezia: sul social rivela il suo personaggio

La showgirl 39enne si fa vedere col look total black molto rock e poi con un passamontagna

Melissa Satta si mostra ai follower da attrice, sul set di C14, e svela il suo personaggio: interpreta Lucrezia. La showgirl 39enne si fa vedere col look total black molto rock e poi con un passamontagna sempre nero accanto a un’altra del cast, la collega Rossella Romano.

Le riprese del thriller distopico sulla Sacra Sindone prodotto da EriadorFilm sono partite in Veneto. Da quel che sembra, Melissa reciterà nei panni della ‘cattiva’ nella pellicola diretta da Antonello Belluco in cui, come scrive Il Giornale di Vicenza, Raoul Bova, il protagonista, “interpreta un professore emarginato dal mondo accademico alle prese con pericolosi giochi di potere e complotto intorno alla reliquia più importante della cristianità”. Nel cast pure Francesco Arca.

Finora a fare da sfondo al lungometraggio sono state la Diesel Farm di Renzo Rosso a Marostica, il Ponte degli Alpini e la stazione di Bassano del Grappa e Villa Le Marchesane. Ci sono anche alcune scene del film in un eliporto: la Satta si lancia nella nuova avventura con disinvoltura e passione.