La 31enne è uscita allo scoperto con Nico D’Amore a inizio gennaio

I due stanno insieme da soli 4 mesi: tutto è partito da un incontro di lavoro

Mercedesz Henger, messo alle spalle il turbolento legame con Lucas Peracchi, a causa del quale si era anche allontanata dalla madre, Eva Henger, a inizio gennaio è uscita allo scoperto col suo nuovo fidanzato, Nico D’Amore. La 31enne si apre sulla relazione sentimentale appena nata e a Novella 2000 svela come ha conosciuto il ragazzo che sembra averle ridato il batticuore.

Mercedesz Henger: ''Ecco come ho conosciuto il mio nuovo fidanzato che piace anche a mamma''

“Il mio lui si chiama Nico D’Amore, il cognome è una garanzia - racconta Mercedesz sorridendo - E’ di Salerno e l’ho conosciuto in modo molto singolare. Tutto è partito da una collaborazione tramite una mia amica con il suo brand di cover per cellulari che si chiama Lux Brand. A una cena è venuto anche lui e ci siamo conosciuti. Mi ha subito colpito la sua timidezza, cosa che non vedevo da tempo in un uomo. La sua bellezza non è passata inosservata”.

“Dopo qualche mese esco con una mia amica e, mentre si parlava del più e del meno, mi ha detto che c’era un ragazzo molto interessato a me - continua la ex naufraga dell’Isola dei Famosi - Fatto sta che ho esclamato: ‘Ma per caso è il ragazzo delle cover?’. Lei mi sorride e dice: ‘Sì, ma quello delle cover è mio fratello’. E siamo scoppiate a ridere”.

Mercedesz e Nico si sono rivisti a una cena organizzata dall’amica della Henger: “Da lì abbiamo iniziato a frequentarci. E’ un ragazzo d’oro. Di un’educazione impeccabile e sa come rendermi felice”. Al momento non sa ancora se sia l’uomo della vita: “Siamo all’inizio, sono passati appena 4 mesi. Riusciamo a vederci spesso anche se viviamo in due città diverse, io a Roma e lui a Salerno. Siamo innamorati”.

Mamma Eva è felice di vedere la figlia serena. Ha conosciuto Nico durante la vacanza a Sharm el-Sheikh. Mercedesz svela: “Sono entrati subito in sintonia e questo non può che farmi piacere. Del resto questo vorrei sottolinearlo, sto vivendo anche un bel periodo in ambito familiare. Con mia mamma ho chiarito tutte le incomprensioni passate e oggi siamo più unite di prima”.