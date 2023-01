Non vogliono più esporsi facilmente ai media: “Mostrarci ci ha disintegrato”

Ci vanno piano, ma pensano alle nozze, non ad altri figli oltre quelli che già hanno

Pago e Serena Enardu finalmente si fanno vedere insieme sulle pagine di Chi. Raccontano il ritorno di fiamma dopo 2 anni di lontananza. Il cantante 51enne e l’ex volto di Uomini e Donne 46enne rivelano come è stato possibile avvicinarci di nuovo, superando la profonda crisi che li aveva allontanati prima a Temptation Island Vip e poi, dopo una breve reunion, appena usciti dalla Casa del GF Vip.

Pago e Serena Enardu raccontano il ritorno di fiamma dopo 2 anni: ''Ecco com'è stato possibile''

Sono appena tornati da una meravigliosa vacanza a Santo Domingo, dove c’era anche il figlio della sarda, Tommaso, 17 anni, non Nicola, il figlio di Pago, avuto del 2009 dall’ex moglie Miriana Trevisan.

“Sono stata io a fare il primo passo e non mi vergogno a dirlo - svela Serena - E’ successo un pomeriggio, tutta colpa di un caffè… Nonostante ci fossimo evitati per quasi due anni, a metà agosto Pago è venuto a casa mia per salutare mio figlio Tommy, che andava a studiare negli Stati Uniti. Quel pomeriggio, a un certo punto, ho fatto in modo che rimanessimo soli per un caffè e…”. “Chiaramente il caffè era una scusa. Un po’ come la collezione di farfalle. Non ho finito neanche di berlo che l’ho fissata e le ho detto: ‘Vado via che qua facciamo danni'”, le fa eco Pacifico Settembre.

Il 51enne e la 46enne non vogliono più esporsi facilmente ai media: “Mostrarci ci ha disintegrato”

“L’ho accompagnato alla porta ed è andato via sul serio, questo stron*o! La sera a cena, sapendo che il giorno dopo sarebbe partito, gli ho mandato un messaggio: ‘Ti va di fare due chiacchiere?’”. Pago le ha confessato di avere “paura”: “Poi sono andato da lei e abbiamo ripercorso tutto il lungo periodo che ci ha tenuto distanti, ma sempre vicini anche se non ci parlavamo. Poi siamo crollati uno nelle braccia dell’altra”.

I gossip sul ritorno di fiamma sono stati insistenti, i due, però, si sono mostrati insieme solo recentemente, Pago spiega il perché: “Mostrarci ci ha disintegrato. La sovraesposizione ha distrutto tutto. Forse sarebbe andata così anche se non avessimo reso il nostro amore mediatico, ma oggi non possiamo giocare o permetterci di prendere alla leggera ogni singolo gesto che nasce dal nostro cuore. Insomma: adesso si fa sul serio”.

I due ci vanno piano, ma pensano alle nozze, non ad altri figli oltre quelli che già hanno

Per il matrimonio però bisognerà attendere, Serena precisa: “Questo non significa che ci sposeremo domani, anche se ne abbiamo parlato, ma di certo faremo le cose con calma senza staccarci mai più. Mai più”.

Non rinnegano quello che è accaduto, la rottura è servita a tirare fuori ogni malessere. Ora vanno coi piedi di piombo, la Enardu rivela: “Viviamo in due città diverse, per il momento. Ci stiamo andando piano, anzi pianissimo, non vogliamo che l’istinto prenda il sopravvento. Ma il punto di arrivo è una famiglia allargata, dato che entrambi abbiamo figli nati da relazioni precedenti”. Pago confida: “Io voglio sposare Serena, ma anche questo passo ora non va programmato. Per me è come se fossimo già sposati. Quando sei innamorato, ma innamorato sul serio e non sei più un ragazzino, certe cose le senti nello stomaco. Succederà”. Fiori d’arancio sì, ma nessun altro bambino. “Stiamo bene così, con la nostra famiglia allargata, abbiamo già due figli bellissimi”.