“Abbiamo tenuto questo segreto per un po’…”, scrive. Accompagna le parole con un breve video

Mostra il vestitino del bebè in arrivo, lo ha comprato la sua mamma che sarà presto nonna

Non svela il sesso, ma regala un annuncio emozionante. Mercedesz Henger è incinta! La 34enne figlia di Eva Henger aspetta il primo figlio dal fidanzato Alessio Salata, con cui sta insieme dal 2024. “Abbiamo tenuto questo segreto per un po’… e ora vogliamo condividerlo con voi”, scrive in un post su Instagram. Accompagna le sue parole con un emozionante video.

Mercedesz Henger è incinta! La 34enne figlia di Eva Henger aspetta il primo figlio dal fidanzato Alessio Salata: l’annuncio

Nel breve filmato l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi indossa un aderentissimo abito nero lungo che mette in mostra il pancino. Accanto a lei c’è Alessio. “Vi abbiamo tenuto nascosto qualcosa…”, si legge. Subito dopo Salata mostra le ecografie che svelano la dolce attesa della compagna. Lei tira fuori la collana Chiama Angeli, simbolo di protezione e amore per chi è in gravidanza. Sorride sognante.

Mercedesz stringe tra le mani pure una graziosa tutina dal colore neutro, bianco panna. Un pagliaccetto il lana per il bebè che porta in grembo. La madre tra i commenti confida: “Vestitino che ho comprato io”. Tra pochi mesi l’attrice, ora anche regista e sceneggiatrice, 52enne sarà nonna.

Il compagno le bacia il pancino

L’entusiasmo in famiglia è a mille. Pure Jennifer, sorellina minore di Mercedesz, 16 anni, che Eva ha avuto da Massimiliano Caroletti, è contentissima di diventare zia, come Riccardo, il secondogenito 30enne figlio della Henger e Riccardo Schicchi.