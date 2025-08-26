Anche Claudia Galanti sceglie l'Asia per la vacanza d'amore col nuovo compagno Leonardo: guarda

- La paraguaiana vola in Indonesia con l’uomo accanto al quale ha ritrovato serenità, a cui è legata dal 2023
- Per la 44enne e il fidanzato, famoso avvocato serate romantiche in resort extra lusso e tante coccole
Affida alle sue tantissime IG Stories il racconto del viaggio da sogno. Anche Claudia Galanti sceglie l'Asia per la vacanza d'amore col nuovo compagno Leonardo, famoso avvocato a cui è legata dal 2023. I due si stanno godendo giornate romantiche in Indonesia, tra Bangkok e Bali.
La 44enne si lascia ammirare sempre bellissima e in gran forma accanto all’uomo con cui ha ritrovato serenità. Lui è un facoltoso avvocato di base a Milano. Non si conosce il suo cognome, la paraguaiana non lo tagga, sottolinea solo i luoghi visitati. La coppia ha scelto solo resort a 5 stelle: si rilassa tra paesaggi incontaminati, immersi nella natura selvaggia, e pranzi e cene a base di vere squisitezze del posto.
Claudia, ora chef apprezzata, impara anche nuove ricette, acquisendo nuove competenze sulla cucina orientale. Mamma di Liam Elijah, 14 anni, e Tal Harlow, 13, l’ex Arnaud Mimran è partita senza i figli al seguito.
La Galanti sorride, pur conservando nel suo cuore un dolore infinito. Da Mimran ha avuto pure Indila Carolina Sky, nata il 21 marzo 2014 e morta il 3 dicembre dello stesso anno. La sua terza figlia oggi avrebbe avuto 11 anni: sente ogni istante la sua mancanza.