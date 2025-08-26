Anche Claudia Galanti sceglie l'Asia per la vacanza d'amore col nuovo compagno Leonardo: guarda

La paraguaiana vola in Indonesia con l’uomo accanto al quale ha ritrovato serenità, a cui è legata dal 2023

Per la 44enne e il fidanzato, famoso avvocato serate romantiche in resort extra lusso e tante coccole

Affida alle sue tantissime IG Stories il racconto del viaggio da sogno. Anche Claudia Galanti sceglie l'Asia per la vacanza d'amore col nuovo compagno Leonardo, famoso avvocato a cui è legata dal 2023. I due si stanno godendo giornate romantiche in Indonesia, tra Bangkok e Bali.

La 44enne si lascia ammirare sempre bellissima e in gran forma accanto all’uomo con cui ha ritrovato serenità. Lui è un facoltoso avvocato di base a Milano. Non si conosce il suo cognome, la paraguaiana non lo tagga, sottolinea solo i luoghi visitati. La coppia ha scelto solo resort a 5 stelle: si rilassa tra paesaggi incontaminati, immersi nella natura selvaggia, e pranzi e cene a base di vere squisitezze del posto.

Claudia, ora chef apprezzata, impara anche nuove ricette, acquisendo nuove competenze sulla cucina orientale. Mamma di Liam Elijah, 14 anni, e Tal Harlow, 13, l’ex Arnaud Mimran è partita senza i figli al seguito.

Claudia, chef apprezzata, si diverte a cucinare

Per la coppia anche riti di purificazione

La Galanti sorride, pur conservando nel suo cuore un dolore infinito. Da Mimran ha avuto pure Indila Carolina Sky, nata il 21 marzo 2014 e morta il 3 dicembre dello stesso anno. La sua terza figlia oggi avrebbe avuto 11 anni: sente ogni istante la sua mancanza.